Экомониторинг Волги: Сбер и фонд "Без рек как без рук" представили результаты исследования

Cбер и некоммерческий фонд "Без рек как без рук" представили итоги исследования воды в реке Волге. Оно проводилось в рамках экологической акции "Дань Волге в День Волги" при поддержке Сбера. Акция проходила третий год подряд, что позволило отслеживать состояние воды в межгодовой динамике.

Волга - главная водная артерия страны. Ей посвящен отдельный федеральный проект "Оздоровление Волги", который реализуется в рамках национального проекта "Экология". Согласно программе, запланированы комплексные работы по очистке дна и дополнительному обводнению, а также модернизация очистных сооружений. В 2024 году объем загрязненных стоков в Волгу должен снизиться на 2,12 км³ в год - в три раза по сравнению с 2017-м.

Сбер, являясь партнером национальных проектов (данный статус банк получил в рамках национальной премии "Наш вклад") активно содействует оздоровлению Волги. Так, в День Волги во многих городах, помимо забора проб воды, прошли субботники: участники акции в общей сложности собрали более тонны мусора. Волонтеры банка провели экопросветительские викторины, мастер-классы, тренинги и лекции для почти 30 тыс. жителей Поволжья. Кроме того, в Астрахани в один из притоков Волги для сохранения популяции осетровых пород рыб выпустили 1200 мальков.

Отбор проб воды проводился в конце мая волонтерами Сбербанка и фонда в 15 городах, расположенных по всему течению реки - от Твери до Астрахани. Для каждого населенного пункта экологами было выбрано две точки: выше и ниже по течению от городской инфраструктуры.

Участники акции подготовили для анализа 30 проб, которые были переданы в специализированную аккредитованную лабораторию, где ученые оценили физико-химические показатели, влияние различных факторов на качество волжской воды, а также там, где это возможно, определили происхождение загрязняющих источников.

"Синхронный забор проб из Волги, который мы с фондом "Без рек как без рук" проводим ежегодно, - уникальная в своем роде акция. Она позволяет нам отследить динамику качества волжской воды, от которого зависит самое главное - здоровье жителей бассейна реки. В этом году мы расширили исследование и включили в анализ три крупнейших волжских водохранилища с целью оценить их влияние на экосистему реки. Уверен, что благодаря комплексным проектам, которые включают инициативы по очистке берегов, оздоровлению воды и сохранению биоразнообразия, мы сможем сберечь наше общее достояние - водные ресурсы России", - комментирует Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

"В бассейне Волги живет около 60 миллионов человек - это более трети населения нашей страны, - отметил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов. - Река должна быть чистой, и эту работу Минприроды России ведет комплексно: строятся и реконструируются очистные сооружения - 93 уже готово, а до конца 2024 года будут введены в эксплуатацию объекты еще в 11 городах. Расчищено 186 километров мелиоративных каналов, построено 54 водопропускных сооружения, восстановлено свыше тысячи километров водных объектов Нижней Волги, ликвидируются объекты накопленного вреда и многое другое. Работу важно продолжать, поэтому одна из крупнейших рек России обязательно войдет в новый федеральный проект "Оздоровление водных объектов", который заработает в стране с 2025 года".

По словам генерального директора фонда "Без рек как без рук" Олега Ломакова, случаи высокого загрязнения ее бассейна фиксируются существенно чаще, чем в остальных крупных реках России, и составляют около трети от общего количества в стране.

"Уже третий год подряд совместно со Сбером мы проводим уникальный научно-экологический проект "Дань Волге в День Волги". Наш проект, пусть и подобного масштаба, - только шаг в оздоровлении Волги. Для получения полной картины об экологическом состоянии реки на репрезентативных участках необходим регулярный мониторинг качества воды в течение всего года, и мы работаем над этой задачей", - говорит он.

Согласно результатам исследования, экосистема Волги способна ассимилировать колоссальные объемы загрязнения, тем не менее состояние волжской воды подвержено урбанизационному воздействию крупных городов, поэтому необходимо продолжать мониторинг состояния реки и реализовывать мероприятия по ее оздоровлению.

С отчетом по результатам исследования в рамках акции "Дань Волге в День Волги" в 2023 году можно ознакомиться по ссылке.