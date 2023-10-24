Жителей Самарской области призывают пройти диспансеризацию

Профилактический осмотр и диспансеризация помогают сохранить здоровье. Какие условия созданы в регионе, чтобы людям было удобно посетить врачей с профилактическими целями, обсудили на рабочем совещании под руководством врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.
О том, как реализуется программа диспансеризации в регионе, рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Более двух миллионов жителей Самарской области, по плану регионального минздрава, до конца года примут участие в профилактических мероприятиях - профосмотрах и диспансеризации взрослых и детей, а также углубленной диспансеризации. В организации процесса задействовано 79 кабинетов профилактики, 500 фельдшерско-акушерских пунктов, более 1200 врачей и более 1700 медицинских сестер и фельдшеров, 54 мобильных медицинских комплекса.
Приоритетное внимание в диспансеризации уделяется детям, гражданам с хроническими заболеваниями, людям, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, гражданам от 40 до 65 лет, не проходившим диспансеризацию в течение последних двух лет, представителям старшего поколения.
Руководитель областного минздрава отметил, что реализация плана по профилактическим осмотрам в Самарской области идет быстрее, чем в среднем по стране. К настоящему времени его исполнение составило 90% (в среднем по стране - 80%).
Чтобы гражданам было удобнее посещать профилактический осмотр, минздрав внес организационные изменения в работу медучреждений: появились профосмотры выходного дня, диспансеризация в вечернее нерабочее время. По мнению Армена Беняна, принятые меры позволят выполнить программу на текущий год с превышением: если регион в начале года планировал охватить профилактическими осмотрами 59% населения, то к концу года этот показатель составит более 62%.
Виктор Кудряшов подчеркнул, что в вопросах диспансеризации важна активная позиция самих граждан, и призвал самарцев, не прошедщих профосмотр, посетить врачей и проверить состояние здоровья.
"Эта работа, безусловно, очень важна. В Самарской области устойчиво снижаются показатели смертности в результате ряда опасных болезней - их удается излечить на ранних стадиях. Это говорит о том, что наша работа приносит результаты, позволяет сберечь жизни и восстановить здоровье граждан. Призываю жителей Самарской области не пренебрегать такой возможностью и обязательно пройти диспансеризацию", - сказал Виктор Кудряшов.
В завершение Армен Бенян проинформировал участников совещания, что, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации, с текущего года можно проходить диспансеризацию не только по месту прикрепления, но и по месту работы. Это позволит сделать профосмотр еще более доступным. Самарский минздрав уже начал направлять мобильные бригады медиков на предприятия региона.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас