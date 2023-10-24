Жителей Самарской области призывают пройти диспансеризацию

Профилактический осмотр и диспансеризация помогают сохранить здоровье. Какие условия созданы в регионе, чтобы людям было удобно посетить врачей с профилактическими целями, обсудили на рабочем совещании под руководством врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

О том, как реализуется программа диспансеризации в регионе, рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Более двух миллионов жителей Самарской области, по плану регионального минздрава, до конца года примут участие в профилактических мероприятиях - профосмотрах и диспансеризации взрослых и детей, а также углубленной диспансеризации. В организации процесса задействовано 79 кабинетов профилактики, 500 фельдшерско-акушерских пунктов, более 1200 врачей и более 1700 медицинских сестер и фельдшеров, 54 мобильных медицинских комплекса.

Приоритетное внимание в диспансеризации уделяется детям, гражданам с хроническими заболеваниями, людям, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, гражданам от 40 до 65 лет, не проходившим диспансеризацию в течение последних двух лет, представителям старшего поколения.

Руководитель областного минздрава отметил, что реализация плана по профилактическим осмотрам в Самарской области идет быстрее, чем в среднем по стране. К настоящему времени его исполнение составило 90% (в среднем по стране - 80%).

Чтобы гражданам было удобнее посещать профилактический осмотр, минздрав внес организационные изменения в работу медучреждений: появились профосмотры выходного дня, диспансеризация в вечернее нерабочее время. По мнению Армена Беняна, принятые меры позволят выполнить программу на текущий год с превышением: если регион в начале года планировал охватить профилактическими осмотрами 59% населения, то к концу года этот показатель составит более 62%.

Виктор Кудряшов подчеркнул, что в вопросах диспансеризации важна активная позиция самих граждан, и призвал самарцев, не прошедщих профосмотр, посетить врачей и проверить состояние здоровья.

"Эта работа, безусловно, очень важна. В Самарской области устойчиво снижаются показатели смертности в результате ряда опасных болезней - их удается излечить на ранних стадиях. Это говорит о том, что наша работа приносит результаты, позволяет сберечь жизни и восстановить здоровье граждан. Призываю жителей Самарской области не пренебрегать такой возможностью и обязательно пройти диспансеризацию", - сказал Виктор Кудряшов.

В завершение Армен Бенян проинформировал участников совещания, что, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации, с текущего года можно проходить диспансеризацию не только по месту прикрепления, но и по месту работы. Это позволит сделать профосмотр еще более доступным. Самарский минздрав уже начал направлять мобильные бригады медиков на предприятия региона.