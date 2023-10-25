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За 9 месяцев доля акций в портфелях клиентов СберИнвестиции выросла с 37,8 до 45%

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сбере изучили, как за 9 месяцев 2023 года изменился портфель среднестатистического инвестора — клиента банка. Так, если оценивать данные на 30 сентября 2023 года, доля акций в портфеле выросла на 7,2 процентных пункта — с 37,8 до 45%. Доля облигаций практически не изменилась (37,2 и 37,4%). А вот доля денежных средств (6,3 и 4,5%) и структурных продуктов (17,3 и 11,4%) наоборот снизилась на 1,8 и 5,9 процентных пункта соответственно. Количество сделок с акциями выросло на 112,8%.

Эти изменения в портфелях клиентов в банке объясняют хорошей динамикой акций, многие из которых за три квартала выросли более чем на 50%. Относительно слабый рубль, высокие цены на нефть и восстановившаяся прибыль банков повысили интерес к акциям.

Самой популярной инвестиционной идеей за 9 месяцев 2023 стали операции с обыкновенными и привилегированными акциями Сбербанка. По состоянию на конец сентября число инвесторов, которые включили акции банка в свои портфели, выросло на 8,9%. Это связано с тем, что аналитики прогнозируют рекордную прибыль банка в 2023 году и, соответственно, высокие дивиденды. А те, кто ставит на падение рынка, тоже используют бумаги Сбербанка — в силу их высокой ликвидности.

Что касается облигаций, то в результате подъема ключевой ставки ЦБ быстрее всего росли доходности по госбумагам, а корпоративные облигации, особенно в высокодоходном сегменте, отстали в росте доходностей. В результате спреды к кривой госбумаг в корпоративном секторе сузились, т. е. доходность ОФЗ приблизилась к доходностям корпоративных облигаций, и из-за отсутствия премии за риск инвесторы предпочитали бумаги с высоким кредитным качеством. В пятерке лидеров среди облигаций по итогам 9 месяцев — без изменений — несколько выпусков облигаций Сбербанка и ОФЗ.

На валютном рынке продолжил расти интерес к дружественным валютам.

Если в начале года валюты в портфелях клиентов были представлена долларами и евро и их доля доходила до 80% клиентских активов, то по итогам 9 месяцев пропорции изменились в пользу юаня, и теперь 70% активов приходится почти в равных долях на юани и доллары.

"Весь 2023 год мы наблюдаем восстановление рынка акций и, как следствие, рост интереса к этому виду ценных бумаг. Также стоит выделить тенденцию к дальнейшему переходу из долларов в юани. Помимо изменения соотношения валюты в портфеле инвесторов, на срочном рынке первое место по объемам торгов заняли фьючерсы на юани, в том числе вечные, — почти 50% всего оборота. Это в 2,5 раза больше, чем фьючерсы на доллар, которые еще год назад составляли половину клиентского портфеля. Люди возвращаются к инвестированию и видят хорошие возможности для диверсификации сбережений и приумножения средств. Наша цель — помогать клиентам решать свои инвестиционные задачи в удобном, надежном и многофункциональном мобильном приложении СберИнвестор, которое мы продолжаем совершенствовать", — отметила директор дивизиона "СберИнвестиции" Сбербанка Аиша Кубезова.

Гид потребителя

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