Команда Самарской области привезла семь медалей национального чемпионата "Абилимпикс" — 2023

В Москве прошла торжественная церемония закрытия национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". По итогам соревнований был определен 441 победитель, ребята были отмечены сертификатами на право получения дополнительного профессионального образования и приобретения специализированных технических средств реабилитации.

От Самарской области в чемпионате участвовали 13 человек. Из них семеро стали призерами, завоевав 1 золотую, 3 серебряных и 3 бронзовых медали. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Лучшим в России по компетенции "Ландшафтный дизайн" среди студентов стал Павел Борзов из Тольяттинского колледжа сервисных технологий и предпринимательства.

Серебряные медали завоевали студенты Илья Касилов из Технологического колледжа им. Н. Д. Кузнецова по компетенции "Клининг", Андрей Швецов из Тольяттинского медицинского колледжа по компетенции "Медицинский и социальный уход" и Анастасия Гредзен из Самарского государственного колледжа по компетенции "Дизайн персонажей/Анимация".

Бронзу области принесли студент Тольяттинского социально-экономического колледжа Денис Гарах по компетенции "Сборка — разборка электронного оборудования", а также обучающиеся школы № 90 г. о. Тольятти Виталий Незванов по компетенции "Ремонт и обслуживание автомобилей" и школы-интерната № 4 г. о. Тольятти Виктория Царева — компетенция "Адаптивная физическая культура".