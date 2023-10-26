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Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарская область вновь подтвердила высокий уровень научно-технологического развития

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"РИА Рейтинг" опубликовало итоги научно-технологического развития субъектов РФ по итогам 2022 года. Самарская область вновь вошла в десятку лучших регионов, заняв шестое место.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Самарская область год за годом демонстрирует динамичное развитие в научно-технологической сфере и становится одним из самых передовых субъектов Российской Федерации.

Эксперты оценивали субъекты страны на основе данных Росстата и Роспатента, характеризующих состояние сферы науки и технологий в регионах. Анализировалась материально-техническая база, человеческие ресурсы, эффективность и масштаб научно-технологической работы.

Команда региона и лично Губернатор Дмитрий Азаров уделяют особое внимание созданию условий для работы технологического бизнеса, развитию необходимой инфраструктуры, формированию взаимосвязей между научными организациями, вузами, лабораториями и индустриальными партнерами — крупными региональными предприятиями: ОДК "Кузнецов", ЦСКБ "Прогресс", АО "АВТОВАЗ", ОАО "РЖД", Сбер и др. Победители таких программ получают возможность встраивания в закупки крупных компаний.

"Мы создали в регионе мощную базу для генерации идей и реализации высокотехнологичных проектов. Ее основа — это ведущие вузы региона, которые не только готовят специалистов, но и создают технологии, запускают производства уникальной инновационной продукции. Это университетские "Точки кипения" — площадка для взаимодействия активной молодежи, власти и бизнеса. На площадках Самарского университета им. Королева и Самарского медуниверситета сегодня создаем передовые инженерные школы для подготовки нового поколения инженеров и разработки передовых технологий", — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В регионе создаются производства инновационной продукции. Так, в индустриальном парке "Преображенка" в декабре прошлого года было запущено производство индивидуальных и серийных эндопротезов НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ. Напечатанные на 3D-принтере имплантаты выпускаются по аддитивной технологии, которая позволяет по данным КТ, МРТ индивидуально под конкретного пациента изготовить эндопротез.

Большую роль в научно-технологическом развитии региона играет НОЦ "Инженерия будущего", призванный объединить науку и реальный сектор экономики.

Для выращивания стартапов до уверенных в себе инновационных и технологических компаний в Самарской области успешно работает технопарк "Жигулевская долина". Площадка регулярно подтверждает свою эффективность и входит в тройку лучших технопарков России.

За последние пять лет инноваторы и технологические предприниматели получили финансовую поддержку на общую сумму 1,3 млрд рублей.

Сегодня в "Жигулевской долине" реализуется свыше 300 проектов. За последние пять лет резиденты получили 49,7 млрд рублей выручки, 83 патента на свои разработки, выплатили 8,8 млрд рублей налогов в бюджеты всех уровней и создали уже более 2,2 тысяч рабочих мест для жителей Тольятти.

"Сегодня мы видим, что в целом вся инфраструктура поддержки инноваций — и областная, и федеральная — перед возникшей проблемой сохранения технологического суверенитета не только не растерялась, а максимально активизировалась, — отметил Николай Дарьин, директор компании "М9 Фарм". — Благодаря "Жигулевской долине", министерству экономического развития региона мы получаем меры поддержки, которые действительно эффективны в текущих непростых условиях. Молодым инновационным компаниям со сложными проектами они помогают перезапустить рабочие процессы и качественно повысить уровень работы, в том числе с государственным сектором".

Поддержку предпринимателям оказывают и центры "Мой бизнес" Самарской области. Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" для представителей сегмента МСП действует широкий перечень инструментов поддержки. На площадках центров можно получить консультации по всем вопросам создания и развития своего дела.

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