Лидия Рогожинская: "Год спорта в Самарской области мы проведем насыщенно и по-спортивному"

Следующий год может быть объявлен Годом спорта. Эту идею поддержал президент РФ Владимир Путин. В России традиционно много внимания уделяют развитию спорта, о чем свидетельствуют громкие победы наших атлетов на международной арене.

Год спорта даст дополнительный импульс и развитию массового спорта. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко на форуме "Россия — спортивная держава" заявил, что к 2030 году число россиян, занимающихся физкультурой, должно достигнуть 105 миллионов человек.

"Сегодня деятельность в сфере физической культуры и спорта направлена на выполнение задачи, определенной федеральным проектом "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография", — говорит врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская. — Президентом поставлена цель — увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70% к 2030 году. В Самарской области благодаря правительству региона и личной вовлеченности губернатора Дмитрия Азарова ведется слаженная работа по развитию отрасли и спортивной инфраструктуры, чтобы каждый житель нашего региона мог сделать выбор в пользу здорового и активного образа жизни. Радует, что 2024 год может быть объявлен Годом спорта. У нас огромное количество прославленных спортсменов, ветеранов спорта, и мы гордимся их достижениями. Уверена, что праздничный год мы проведем очень насыщенно и по-спортивному".

В Самарской области, чтобы привлечь людей заниматься физкультурой, обновляют материально-техническую спортивную базу, строят новые объекты. Это позволило увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями населения региона с 18,6% в 2013 году до 42,4% в 2022 году. И на сегодняшний день эта работа активно продолжается.

"Раньше, когда поздно вечером едешь домой, везде темно, — рассказывает заслуженный ветеран ФК "Крылья Советов" Валерьян Панфилов. — А сейчас едешь, постоянно горят прожекторы, которые освещают мини-площадки. Я часто езжу через стадион "Волга". Там в полночь еще прожектора горят, и люди играют в футбол. Это значит, что потребность в этом есть. И за последнее время очень много площадок для мини-футбола появилось по всему городу. У нас в области буквально несколько дней назад было открыто футбольное поле последнего поколения в селе Утевка. Если бы раньше мне сказали, что это все в Утевке будет, я бы не поверил. А сейчас во многих районах губернии появились футбольные поля. И ребята, и взрослые имеют возможность постоянно заниматься футболом".

Сегодня ведущими спортивными объектами региона являются стадион "Солидарность Самара Арена", спортивно-концертный комплекс "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого", легкоатлетический манеж в Тольятти, лыжероллерная трасса для УСЦ "Чайка", физкультурно-спортивные комплексы с универсальным игровым залом, бассейном и крытым катком "Орбита", "Маяк" в Самаре и "Труд", "Метеор" в Тольятти.

Основной прирост показателя обеспеченности населения спортивными сооружениями достигается в Самарской области за счет устройства спортивных площадок. Это быстровозводимые, малозатратные и наиболее доступные сооружения для всех категорий населения. Благодаря государственной программе Самарской области "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014–2025 годы" осуществлено устройство 215 универсальных спортивных площадок, в том числе 94 площадок за последние 5 лет на территориях общеобразовательных учреждений, в парковых зонах и других общественных пространствах Самарской области.

Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом в Самарской области составляет 53,8%. По этому показателю наш регион входит в семерку субъектов ПФО и занимает 35 место среди субъектов страны. Среди детей и молодежи доля занимающихся составляет 95,2%.

Подготовка спортивного резерва как элемент детско-юношеского спорта реализуется в 49 организациях. Общая численность занимающихся составляет около 43 тысяч человек, в том числе 322 инвалида.

"Если сравнивать мое детство и нынешнее время, то сейчас для детей создано очень много всего, — говорит защитник ФК "Крылья Советов" Георгий Зотов. — Это можно оценить по построенным манежам, хоккейным площадкам, дворцам спорта. Сейчас у нас полноценный удобный манеж в Самарской области достраивается. Моему ребенку сейчас 5 лет. У меня девочка. И выбор секций очень большой. Как частных, так и государственных. Поэтому я считаю, что спорт очень сильно развивается в нашей стране".

Чтобы еще больше стимулировать людей к ведению ЗОЖ, в Самарской области сформирована целостная система спартакиадного движения для всех категорий граждан.

Традиционно проводятся: спартакиада среди молодежи допризывного возраста, Универсиада, спартакиада среди муниципальных районов (Сельские Игры), спартакиада среди трудовых коллективов, спартакиада среди лиц старшего возраста, фестиваль среди детей-инвалидов, областная спартакиада среди инвалидов и другие комплексные физкультурные мероприятия.

Ежегодно проводятся более 100 физкультурных и более 700 спортивных мероприятий регионального уровня с охватом более 300 тысяч жителей Самарской области.

Ежегодно в Самарской области проводятся 7 областных фестивалей ГТО для граждан различных категорий. В настоящий момент в системе ГТО зарегистрировано 547 881 жителей Самарской области, из них выполнили нормативы на знаки 108 429 человек.

В Самарской области очень большое значение придается физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов с использованием методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. Число систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом составляет более 33,5 тыс. человек, в том числе детей-инвалидов более — 14 тысяч, при этом доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом по итогам года составила 23,0%, что соответствует среднему значению в России.