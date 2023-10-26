Депутаты губернской думы посетили фермеров, получивших господдержку

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников с рабочим визитом посетил Красноярский район. Вместе с председателем комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Николаем Сомовым участники выездного мероприятия познакомились с формами государственной поддержки на примере нескольких крестьянско-фермерских хозяйств.

Глава КФК "ПанЧеснок" из п. Угловой Александр Анухин получил грант по программе "Агростартап", на сумму более 3 млн руб. благодаря чему занялся выращиванием озимого чеснока. С помощью грантовых средств КФХ закупило новый трактор и за год увеличило посевные площади втрое.

Александр Бурматнов в п. Новый Буян обустроил "Экоферму Форель". В 2020 г. его крестьянско-фермерское хозяйство получило грант по программе "Начинающий фермер", с помощью которого организовали хозяйство по производству радужной форели. На средства господдержки приобрели установки замкнутого водоснабжения, автономные источники электроснабжения, другое необходимое оборудование. Сейчас в хозяйстве — полный цикл производства от инкубации икры до продажи товарной рыбы. В ближайших планах фермеров освоить новое направление — агротуризм, на его развитие аграрии планируют также привлечь грант.

Крестьянско-фермерское хозяйство в п. Волжский специализируется на производстве молочной продукции. Сыры бренда "Viva Speranza" пользуются спросом у жителей региона. Руководитель сыроварни Надежда Красненко рассказала, что они производят до 50 видов сыра. Предприятие обеспечено собственным сырьем, в хозяйстве более 130 голов коз и коров. Часть поголовья была закуплена на средства гранта в рамках программы развития семейных ферм.

И.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгений Афанасьев подчеркнул, что грантовые формы поддержки набирают обороты.

"С 2020 года было выдано более 160 грантов, с их помощью создано 437 новых рабочих мест. За это время доля малых форм хозяйствования в валовом региональном сельскохозяйственном продукте выросла на 6%. И грантовая форма поддержки играет здесь основную роль", — рассказал он.

"Фермерскую деятельность сложно назвать бизнесом, это больше сподвижничество, зов души. И в этом вопросе меры государственной поддержки очень важны, — отметил Николай Сомов. — Депутаты Самарской губернской думы очень внимательно рассматривают статьи бюджета, направленные на поддержку сельхозтоваропроизводителей. И в меру бюджетных возможностей принимают программы, направленные на поддержку фермеров, которые позволяют поддерживать агропромышленный комплекс на должном уровне".

Геннадий Котельников рассказал, что получил положительные впечатления от увиденного. "Люди хотят развивать свои хозяйства, у них есть мотивация — это самое главное. А с помощью мер государственной поддержки они могут увеличивать поголовье, закупать технику, увеличивать посевные площади, строить планы на будущее. Безусловно, мы будем поддерживать такие формы хозяйствования, которые позволяют развивать импортозамещение и обеспечивать продовольственную безопасность региона", — резюмировал он.