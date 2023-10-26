За девять месяцев 2023 года объем незавершенного строительства в Самарской области сократился на 43%

25 октября 2023 года врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание межведомственной комиссии по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства. В совещании приняли участие руководители и представители профильных министерств, в режиме видеоконференцсвязи - главы муниципальных образований Самарской области.

В нашем регионе ведется системная работа по завершению строительства и введению в эксплуатацию объектов, строительство которых было заморожено по разным причинам много лет назад. В 2019 году по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова создана соответствующая областная межведомственная комиссия. Благодаря ее работе за несколько лет объемы незавершенного строительства удалось уменьшить в 2,5 раза.

В настоящее время в связи с изменением федерального законодательства региональным министерством строительства разрабатывается новый нормативно-правовой акт, регламентирующий порядок формирования и ведения регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства, который позволит активизировать работу в этом направлении. Но уже сейчас объемы "незавершенки" удается значительно сокращать.

Участники совещания оценили динамику уменьшения объемов незавершенного строительства в текущем году. Как сообщил врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев, за 9 месяцев из числа незавершенных выведено 52 объекта: "По всем категориям идет движение, объекты строятся, вводятся в эксплуатацию, передаются балансодержателям". В денежном выражении объем незавершенного строительства снизился на 43% - с 30 до 17 млрд рублей.

В то же время Виктор Кудряшов обратил внимание участников совещания на необходимость усилить работу по оформлению права собственности на уже введенные в эксплуатацию объекты и передачу этих объектов балансодержателям.

"Ввод объекта в эксплуатацию - это еще не завершение работы с ним. Поэтому главным распорядителям средств областного бюджета, которые финансируют строящиеся объекты, мы ставим задачу - снимать их с контроля только по завершении оформления права собственности, передачи балансодержателю. На все эти процедуры нужно предусматривать максимум два месяца после ввода объекта, чтобы у нас не накапливался объем "незавершенки", - подчеркнул врио председателя облправительства.

В ряде случаев, чтобы зарегистрировать право собственности на объект, муниципальным образованиям приходится обращаться в суд. В настоящее время такова ситуация с водопроводом в Новокуйбышевске, водозабором в Безенчукском районе. "Надо справляться с задачей и в течение первого квартала следующего года завершить эту работу. Сроки вполне реальны. Получайте решение, и объекты уйдут из состава незавершенных в целом по региону", - поручил Виктор Кудряшов.

В завершение совещания врио первого вице-губернатора призвал глав муниципальных образований четко соблюдать сроки протокольных поручений, чтобы объемы "незавершенки" продолжали сокращаться в том же темпе:

"Мы системно занимаемся вопросами сокращения незавершенного строительства. Принимаем много решений по достройке, только в этом году было завершено строительством восемь таких объектов. Занимаемся оформлением права собственности, передачей введенных в эксплуатацию объектов соответствующим балансодержателям. И эти усилия дают свой результат. Задача очень важная, поэтому необходимо продолжить ее исполнение столь же активно".