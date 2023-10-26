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Экология Общество

В Самаре проходит выставка за сохранение лесопарка им. 60-летия Советской власти

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ТРК "Мега" 28 октября официально открывается выставка "Пернатые жители лесопарка им. 60-летия Советской власти" (0+), посвященная не только птицам, но и сохранению этой зеленой зоны.

На выставке представлены фотографии птиц, которые обитают в лесопарке. Увидеть их - большая редкость. Большинство людей могут их только услышать. Таким образом организаторы - инициативная группа граждан по спасению лесопарка им. 60-летия Советской власти - намерены привлечь внимание самарцев к проблемам и будущему этой зеленой зоны.

На главном стенде содержится информация об истории лесопарка, включая период перехода части территории в частную собственность. Кроме того, экспозиция знакомит гостей с проблемами и достижениями в борьбе за лесопарк, а также с предложениями по его спасению.

Напомним, неравнодушные жители многие годы обращают внимание горожан и властей на проблемы лесопарка. Это и инициативы частников по застройке, и самовольное использование земли "Волжским казачьим войском" (которое до сих пор не исполнило решения суда об освобождении территории), и вырубка, и многое другое.

За последние годы была проделана большая работа по сохранению лесопарка. В 2019 г. утверждены изменения в генеральный план Самары, согласно которым всю территорию лесопарка перевели в рекреационную зону Р-3, где размещение каких-либо объектов капитального строительства запрещено. В 2022 г. его включили в зеленый пояс.

Все эти меры накладывают серьезные ограничения на использование лесопарка. Однако не решают всех проблем. Часть территории остается в частной собственности ООО "Лагуна", что ставит под угрозу сохранение природной зоны. В связи с этим активисты призывают власти Самары и области найти возможность вернуть городу отторгнутую площадь лесопарка, находящуюся во владении компании "Лагуна".

На выставке представлены работы Вячеслава Ладанова, Сергея Глебова, Дмитрия Варенова, Динары Соколовой.

Выставка работает до 28 ноября.

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