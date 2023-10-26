Более 200 тысяч самозанятых зарегистрировано в Самарской области

В Самарской области число официально зарегистрированных самозанятых превысило 200 тысяч человек. Это граждане, которые ведут свою предпринимательскую деятельность в легальном поле, без привлечения наемных работников.

Специальный налоговый режим начал действовать в регионе с 1 января 2020 года. За это время совокупный доход его пользователей превысил 51 млрд рублей, а сумма выплаченных налогов составила 1,9 млрд рублей.

"Те, кто ведет бизнес, - это люди, готовые брать ответственность за себя, за своих близких, трудиться и обеспечивать семьи. Когда человек работает в рамках закона, мы готовы создавать условия для развития, оказывать поддержку", - отмечал ранее губернатор Дмитрий Азаров.

Самозанятые ведут свою бухгалтерию самостоятельно, при помощи приложения "Мой налог". При расчете с физическими лицами налоговая ставка составляет 4%, при работе с организациями - 6%. Налог оплачивается только с продаж, которые оформлены в приложении. Если продаж нет - оплачивать налог не нужно. Пользователи специального налогового режима за все время его действия выдали 41,6 млн чеков, сумма среднего чека сегодня составляет 1234 рубля.

Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" в Самарской области создан комплекс мер поддержки плательщиков налога на профессиональный доход, который постоянно актуализируется и дополняется новыми инструментами.

"Статус самозанятого - это отличная возможность стартовать в предпринимательстве на комфортных условиях. Многие пользователи специального налогового режима, использующие меры господдержки, буквально растут на наших глазах: оформляют ИП, нанимают сотрудников, расширяют ассортимент продукции, находят новые каналы сбыта, - рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Наш комплексный подход позволяет ускорить развитие проектов самозанятых до уверенных и успешных предпринимателей, создающих рабочие места и развивающих родной регион".

Самозанятые развивают свои проекты в сфере дополнительного образования, создают творческие студии для детей и взрослых, гончарные и столярные мастерские, швейные ателье и производства одежды, оказывают услуги репетиторов, изготавливают сувениры, украшения, предметы интерьера, производят продукты питания и многое другое.

Плательщики налога на профессиональный доход могут обратиться в один из центров "Мой бизнес" региона и получить бесплатную консультацию по вопросам регистрации и работе в приложении "Мой налог", а также подать заявку на получение инструментов поддержки.

Самозанятые могут принять участие в обучающих программах и курсах по основам ведения предпринимательской деятельности, продвижению своих продуктов, развитию своего бренда, работе в социальных сетях, выходу на маркетплейсы и многому другому.

В 2023 году одной из популярных мер поддержки стали практические курсы в разных сферах деятельности. Это обучение гончарному мастерству, оформлению фотозон воздушными шарами, ламинированию ресниц, изготовлению популярных десертов и др.

"О центре "Мой бизнес" я слышала неоднократно, и когда узнала об этом курсе, решила принять участие. Это был очень полезный мастер-класс, я пообщалась с коллегами, узнала новые техники работы, вдохновилась на дальнейшую творческую работу", - перечислила основатель студии оформления праздников Юлия Бурова.

Самозанятые могут стать резидентами коворкинга регионального центра "Мой бизнес" и получить рабочее место на льготных условиях, а также воспользоваться переговорными комнатами и залом для проведения образовательных мероприятий.

В региональном Гарантийном фонде они могут получить льготные средства на развитие своих проектов. Программа поддержки дает возможность самозанятым получить от 100 тыс. до 500 тысяч рублей по минимальной ставке - 1% годовых.

"Благодаря господдержке я получила возможность заниматься любимым делом, которое приносит мне удовлетворение, и пусть небольшой, но все же стабильный доход. К тому же это оказалось не так сложно, как я себе представляла. Достаточно было скачать на смартфон мобильное приложение "Мой налог", а пользоваться им легко и удобно. Вбиваешь услугу и стоимость, а сумма налога формируется автоматически", - отметила Кристина Садыкова, основательница студии чирлидинга в Отрадном.

Одной из наиболее популярных мер поддержки стали ярмарки продукции самозанятых. Областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес" организуют такие маркеты с 2020 года. Еще одним ресурсом, на котором представлены товары и услуги пользователей специального налогового режима, стала онлайн-витрина, созданная на едином портале господдержки mybiz63.ru.

"Мы неоднократно участвовали в ярмарках от центра "Мой бизнес". Это позволяет нам развиваться, как и получать другие услуги от регионального центра - например, онлайн-витрина самозанятых. Всем рекомендую эти инструменты!" - отметил Антон Студеникин, основатель мастерской деревянных изделий Studwood.