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Экология Общество

Куйбышевский НПЗ отмечен за реализацию значимых социальных проектов

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Куйбышевский НПЗ, входящий в самарскую группу предприятий НК "Роснефть", заслуженно признан лидером среди промышленных предприятий — участников федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Традиционно на протяжении долгих лет завод помогает десяткам образовательных, культурных, спортивных и медицинских учреждений. КНПЗ активно поддерживает ветеранов и пенсионеров, помогает детям. Отдельная строка — семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Как и все предприятия группы "Роснефть", КНПЗ борется за экологию. Только в 2023 году в Самаре заводские волонтеры высадили 7000 деревьев. Было собрано и отправлено на переработку 17000 т макулатуры, 147 кг пластиковых крышек, 100 кг отработавших свое батареек.

"Куйбышевский НПЗ — самый активный участник экологических акций по уборке района и речных берегов, — рассказала заместитель главы Куйбышевского района Самары по социальным вопросам и информационной политике Эмилия Аскерова. — Мы вместе высадили Сад Победы, ежегодно заводчане дарят саженцы жителям района для его озеленения, благодаря нефтепереработчикам школы и детские сады "обрастают" елями. Нам повезло быть ближайшими соседями предприятия: учреждения образования и здравоохранения получают от него существенную поддержку — это очень важно и ценно".

За развитие волонтерского движения, воплощение значимых социальных инициатив и экологических проектов КПНЗ объявлена благодарность. Но главное — заводчане создают для самарцев достойные и безопасные условия проживания.

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