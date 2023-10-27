Энергетики "Т Плюс" высадили липы в Тольятти

Сотрудники Тольяттинских тепловых сетей (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") высадили 40 лип в Автозаводском районе города. Новая липовая аллея появилась на улице 40 лет Победы в рамках федеральной экологической акции "Деревья — городам Т Плюс".

Липовые деревья традиционно используются для озеленения городских улиц и общественных мест, обладая целым рядом преимуществ: устойчивостью к агрессивным факторам (загазованности, пыли, грязи), морозостойкостью, неприхотливостью и декоративностью. А в период цветения новая аллея порадует горожан медовыми ароматами.

"В рамках ESG-стратегии энергокомпания ежегодно вносит свой вклад в создание комфортной городской среды. В октябре этого года сотрудники теплосетевого предприятия приняли участие в высадке 5 тысяч сеянцев сосны в зеленой зоне, а сегодня заложили новую аллею вдоль одной из крупнейших автомагистралей", — отметил технический директор — главный инженер Тольяттинских тепловых сетей Вадим Николаев.

Напомним, что с 2017 года компания "Т Плюс" ведет лесовосстановительную работу в регионе. За этот период энергетики высадили более 95 тысяч сеянцев сосны и березы на более 28 гектарах леса в Тольятти, Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани.