В суд отправили уголовное дело о десятках взяток доцента СамГУПС

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение доценту кафедры "Безопасность перевозок, грузовая и коммерческая работа" СамГУПС. Ему вменяют в вину мелкое взяточничество.

По версии следствия, в мае 2023 г. преподаватель через посредника получил взятки от 45 студентов за выставление отметок по зачету. Каждая отметка составляла 5 тыс. рублей. Преподавателя задержали при получении 225 тыс. руб., вложенных одной из студенток в курсовую работу.

По информации Волга Ньюс, обвиняемый - Андрей Толстоногов. Он трудился доцентом в ФГБОУ "Самарский государственный университет путей сообщения". Уголовное дело направят в Промышленный районный суд Самары.