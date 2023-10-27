В суд отправили уголовное дело о десятках взяток доцента СамГУПС

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение доценту кафедры "Безопасность перевозок, грузовая и коммерческая работа" СамГУПС. Ему вменяют в вину мелкое взяточничество.
По версии следствия, в мае 2023 г. преподаватель через посредника получил взятки от 45 студентов за выставление отметок по зачету. Каждая отметка составляла 5 тыс. рублей. Преподавателя задержали при получении 225 тыс. руб., вложенных одной из студенток в курсовую работу.
По информации Волга Ньюс, обвиняемый - Андрей Толстоногов. Он трудился доцентом в ФГБОУ "Самарский государственный университет путей сообщения". Уголовное дело направят в Промышленный районный суд Самары.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".