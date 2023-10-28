В Тольятти иномарка врезалась в отбойник

В пятницу, 27 октября, в Автозаводском районе Тольятти автомобиль Hyundai IX35 столкнулся с дорожным ограждением, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 22:15 24-летняя водитель иномарки двигалась по автодороге "Тольятти-Ягодное". В пути следования на 1,7 км выехала на полосу предназначенную для встречного движения и допустила наезд на препятствие.

С места ДТП водитель госпитализирована.