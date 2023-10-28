В Тольятти иномарка врезалась в отбойник

В пятницу, 27 октября, в Автозаводском районе Тольятти автомобиль Hyundai IX35 столкнулся с дорожным ограждением, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 22:15 24-летняя водитель иномарки двигалась по автодороге "Тольятти-Ягодное". В пути следования на 1,7 км выехала на полосу предназначенную для встречного движения и допустила наезд на препятствие.
С места ДТП водитель госпитализирована.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!