"Ладья" потерпела еще одно поражение от "Реактора"

ХК "Ладья" вновь проиграл "Реактору", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Напомним, накануне команды сыграли со счетом 0:2 в пользу команды из Нижнекамска. В повторной встрече в воскресенье, 29 октября, уже на 4-й минуте "Ладье" удалось реализовать первое же удаление у "Реактора". Остап Маслов завладел шайбой на чужой синей линии, сблизился с голкипером и точно бросил в дальнюю "девятку" ворот Владислава Рухлядева. 1:0. Гости отыгрались к середине периода благодаря Жоэ Кристофу Муиссу, а затем и вовсе вышли вперед — Марсель Муртазин отличился в большинстве. 1:2.

Во второй трети нижнекамцы сумели достаточно быстро увеличить отрыв. Тимофей Ураков зарядил с дальней дистанции и снаряд, задев Амира Гизятова, влетел в сетку — 1:3. И затем наступило долгое голевое затишье, которое было нарушено лишь на исходе 56-й минуты форвардом "Ладьи" Данилом Бородиным после изящной передачи Остапа Маслова от лицевого борта. 2:3. В концовке поединка волжане вполне могли пойти на финальный штурм, однако схлопотали штраф за нарушение численного состава, лишив себя реальной возможности спасти матч. Итог — поражение со счетом 2:3.

Следующие домашние игры тольяттинский коллектив проведет 1 и 2 ноября против альметьевского "Спутника".