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Часть площадки бывшего ЗИМа в Самаре вывели на всероссийский аукцион

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Впервые после утверждения проекта планировки бывшей территории завода им. Масленникова и еще двух бывших сопредельных предприятий в центре Самары на продажу выставлен участок земли в самом центре этой локации, сообщает "Самарское обозрение".

Объявление о продаже площадки появилось на сайте "Российского аукционного дома" 25 октября. На торги выставлен участок площадью 7,2 га, расположенный вдоль улицы Липецкой, вблизи Ново-Садовой. Всего в лот включены 12 участков различной площади. Начальная цена на него установлена в размере 3,6 млрд рублей. Как указано в проекте договора купли-продажи, размещенном на сайте аукционного дома, 9 участков принадлежат ООО "Сити-Центр", 3 участка — ООО "Центр". Все участки продаются единым лотом.

"Весной этого года был утвержден проект планировки комплексного развития 165 га практически в центре Самары, на которых ранее располагались три промышленных предприятия — завод им. Масленникова, КИНАП и силикатный завод. С момента утверждения документа выставленная сейчас площадка — первое предложение о продаже земли в этой локации", - пишет издание.

На сайте зим63.рф, где содержится полная информация о предлагаемой к покупке площадке, указано, что она удобно расположена для создания здесь обособленного квартала элитного жилья.

Заявки на участие в торгах принимаются до 6 декабря, а проведение аукциона запланировано на 8 декабря. 

В "Российском аукционном доме" заявили, что планируют привлечь на торги федеральных инвесторов.

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Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

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