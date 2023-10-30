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Общество

В Самаре по р. Волге завершены речные прогулки

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С понедельника, 30 октября, отменяются 1,5-часовые прогулки по р. Волге.

Напомним, что с 30 октября в Самаре также закрылись остановочные пункты на Волге. А расписание до Рождествено и Ширяево изменилось. 

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