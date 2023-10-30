В Самаре утвердили обвинение троице, укравшей со склада МВД спирт для "Мистера Сидра"

Прокуратура Самарской области утвердила обвинение работавшего в полиции мужчины и его знакомого, обвиняемых в хищении метилового спирта со склада МВД.

Напомним, в мае 2023 г. в нескольких регионах России, в том числе в Самарской и Ульяновской областях, по данным Минздрава 106 человек, 36 из которых скончались, отравились алкогольным напитком "Мистер Сидр". Производил опасный алкоголь предприниматель из Самары Анар Гусейнов. В результате в отношении него возбудили уголовное дело.

Позже выяснилось, что в "Мистер Сидр" был метиловый спирт. Это сырье Гусейнову продал Артем Айрапетян, который, в свою очередь, купил его у отца и сына Егоровых. Оказалось, что Егоровы вместе с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным украли его со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области", который Гребенкин охранял. В отношении троицы возбудили уголовное дело по факту хищения (п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, мужчины украли 6 тыс. л метилового спирта, который правоохранители изъяли еще в 2012 году. В течение трех недель в дни дежурств полицейский шесть раз пропускал "Газель" на территорию охраняемого объекта. Его сообщники Егоровы насосом перекачивали жидкость из хранилищ в пустые емкости и вывозили. При этом мужчины были уверены, что крадут этиловый спирт, который безопасен для людей. Продали похищенное за 102 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Самары.