16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Жигулевская долина" - лучший технопарк страны ФАС раскрыла сговор мусорного регоператора и перевозчиков на 31 млрд рублей Запущен процесс приватизации ГУП "Купинское" Благодаря нацпроекту "Производительность труда" "Электрощит Самара" увеличил количество производимой продукции Еще один банк запустил прием заявок на "Карту жителя Самарской области" через МФЦ и интернет-портал

Государство и Бизнес Экономическая политика

Центр "Мой бизнес" провел курс по гончарному мастерству для самозанятых

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Региональный центр "Мой бизнес" Самарской области провел практический курс для самозанятых керамистов. В нем приняли участие и те, кто уже имеет опыт в гончарном деле, и те, кто только решил познакомиться с новым видом деятельности.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

В курсе приняли участие самозанятые, официально зарегистрированные в регионе. Благодаря активной реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в Самарской области создаются все условия, необходимые для успешного старта начинающих представителей бизнеса.

Курс содержал теоретическую часть и практическую отработку полученных знаний. За три дня интенсивного обучения участники получили навыки работы керамиста: отработали уже известные техники, познакомились с новыми способами работы.

Участники познакомились с керамическими массами, изучили ручную лепку, создание объемных объектов, декорирование, пластовую технику. В результате трех дней плодотворной работы самозанятые создали кружку в технике сграффито и вазу "Гранат". Преподавателями на курсе выступили мастера самарской школы "Снегирь".

"Потрясающий курс, преподаватель великолепный! Счастлива, что попала на эти занятия, спасибо большое организаторам", — поделилась впечатлениями самозанятая Екатерина Воробьева.

"Спасибо за курс! Замечательные преподаватели и организация, творческие люди вокруг — время пролетело незаметно", — отметила участница обучения Анна Табачникова.

В Самарской области число официально зарегистрированных самозанятых превысило 200 тысяч человек, а их суммарный доход за время действия налогового режима составил 51 млрд рублей.

Изучить полный перечень инструментов поддержки и анонсов предстоящих мероприятий можно на едином портале господдержки mybiz63.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5