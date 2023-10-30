Центр "Мой бизнес" провел курс по гончарному мастерству для самозанятых

Региональный центр "Мой бизнес" Самарской области провел практический курс для самозанятых керамистов. В нем приняли участие и те, кто уже имеет опыт в гончарном деле, и те, кто только решил познакомиться с новым видом деятельности.

В курсе приняли участие самозанятые, официально зарегистрированные в регионе. Благодаря активной реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в Самарской области создаются все условия, необходимые для успешного старта начинающих представителей бизнеса.

Курс содержал теоретическую часть и практическую отработку полученных знаний. За три дня интенсивного обучения участники получили навыки работы керамиста: отработали уже известные техники, познакомились с новыми способами работы.

Участники познакомились с керамическими массами, изучили ручную лепку, создание объемных объектов, декорирование, пластовую технику. В результате трех дней плодотворной работы самозанятые создали кружку в технике сграффито и вазу "Гранат". Преподавателями на курсе выступили мастера самарской школы "Снегирь".

"Потрясающий курс, преподаватель великолепный! Счастлива, что попала на эти занятия, спасибо большое организаторам", — поделилась впечатлениями самозанятая Екатерина Воробьева.

"Спасибо за курс! Замечательные преподаватели и организация, творческие люди вокруг — время пролетело незаметно", — отметила участница обучения Анна Табачникова.

В Самарской области число официально зарегистрированных самозанятых превысило 200 тысяч человек, а их суммарный доход за время действия налогового режима составил 51 млрд рублей.

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