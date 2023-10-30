Центр "Мой бизнес" провел курс по гончарному мастерству для самозанятых

Региональный центр "Мой бизнес" Самарской области провел практический курс для самозанятых керамистов. В нем приняли участие и те, кто уже имеет опыт в гончарном деле, и те, кто только решил познакомиться с новым видом деятельности.
В курсе приняли участие самозанятые, официально зарегистрированные в регионе. Благодаря активной реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в Самарской области создаются все условия, необходимые для успешного старта начинающих представителей бизнеса.
Курс содержал теоретическую часть и практическую отработку полученных знаний. За три дня интенсивного обучения участники получили навыки работы керамиста: отработали уже известные техники, познакомились с новыми способами работы.
Участники познакомились с керамическими массами, изучили ручную лепку, создание объемных объектов, декорирование, пластовую технику. В результате трех дней плодотворной работы самозанятые создали кружку в технике сграффито и вазу "Гранат". Преподавателями на курсе выступили мастера самарской школы "Снегирь".
"Потрясающий курс, преподаватель великолепный! Счастлива, что попала на эти занятия, спасибо большое организаторам", — поделилась впечатлениями самозанятая Екатерина Воробьева.
"Спасибо за курс! Замечательные преподаватели и организация, творческие люди вокруг — время пролетело незаметно", — отметила участница обучения Анна Табачникова.
В Самарской области число официально зарегистрированных самозанятых превысило 200 тысяч человек, а их суммарный доход за время действия налогового режима составил 51 млрд рублей.
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Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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