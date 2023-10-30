16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Макулатура, сдавайся! В Самаре проходит выставка за сохранение лесопарка им. 60-летия Советской власти В Самарской области организовали постоянный мониторинг проб воды в реке Большой Кинель Тольяттинское "АираФлот" испытывает дрона-эколога в Волгограде Минлесхоз требует от мэрии Самары восстановить 63,6 га леса

Экология Общество

Клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" спасли более 100 деревьев

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Клиенты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" спасли от вырубки свыше 100 деревьев, отказавшись от бумажных платежных документов. На данный момент свыше 70 тысяч клиентов компании сделали выбор в пользу электронной квитанции.

В рамках акции "Экодесант" энергетики приглашают жителей региона внести посильный вклад в сохранение природы. Помимо отказа от бумажной квитанции "ЭнергосбыТ Плюс" принимает отработанные элементы питания в целом ряде офисов обслуживания: в Самаре по ул. Маяковского, 15 и ул. Революционной, 101б, в Тольятти по ул. Мира, 76, в Сызрани на проспекте 50 лет Октября, 24, в Новокуйбышевске на Ленинградской, 4а. В 2023 году энергетики собрали и передали в специализированную организацию для переработки свыше 50 кг батареек.

"Сотрудники компании принимают участие в целом ряде экологических мероприятий — от высадки леса до субботников в городах присутствия. Благодаря акции "Экодесант" у наших клиентов есть возможность присоединиться к большой природоохранной работе энергетиков", — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Teil Spiner 16 июля 2023 02:45 Ихтиофауне Саратовского водохранилища угрожает фибросаркома

Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈

Василий Михайлов 06 декабря 2022 17:37 Парк им. 60-летия Советской власти включили в зеленый пояс Самары

Можно узнать фамилии тех 129

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:36 ООО "Газпром трансгаз Самара" возьмет под патронат особо охраняемые природные территории

Главное, дело.

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5