Сделано в Тольятти: автодом на базе Lada Niva

На фоне введенных коллективным западом санкций в отношении России часть отраслей промышленности получила дополнительный стимул к развитию. Одной из таких отраслей можно назвать сферу агрегатного тюнинга, которая имеет статус традиционной в Самарской области. Журналист Волга Ньюс побеседовал с руководителем проекта "Карелия" Петром Груздевым, побывав на производстве тюнинг-ателье "ПВР" в Тольятти, и осмотрел автодом, созданный на базе Lada Niva.

По словам Петра Груздева, идейного вдохновителя проекта и автомобильного путешественника с большим стажем, в России существует спрос на всю автомобильную технику, которую можно применить в сфере туризма. Это не только автодома, но и кемперы (жилые модули на базе автомобильных прицепов), прицепы, в которых можно разместить необходимый скарб, палатку и даже баню.

"В рамках создания автодома на базе "Нивы" мы взвесили все "за" и "против", отказавшись от некоторых функций, которые кажутся необходимыми тем, кто ни разу не путешествовал в автодоме. В этом жилом модуле нет стационарного душа и туалета. Применив выносной душ и биотуалет, мы не только сэкономили полезную площадь, но и сделали себестоимость ниже. Конечную цену тоже.

Оптимизированное пространство позволило реализовать формулу 1+3, когда один человек может в модуле спать или лежать, а трое — вполне комфортно сидеть, обедая или коротая время за беседами и чаепитием. Можно разложить спальное место, и тогда уже двое с комфортом могут спать", — рассказал Петр о конкурентных особенностях своего автодома.

На вопрос об эргономике "Нивы", как автомобиля, подходящего для истинных любителей бездорожья, частично пренебрегающих комфортом за рулем, Груздев ответил, что данный автомобиль, кроме сугубо практических функций и действительно комфортного жилого пространства, призван играть роль демонстрационного образца.

В этом автодоме реализован ряд решений, демонстрирующих возможности инжиниринга: доработанная подвеска и двигатель, усиленная конструкция удлиненной рамы.

Автодом опирается на пневматическую подвеску, однотрубные амортизаторы и малолистовые рессоры.

Объем стандартного мотора увеличен до 1.8 литра, мощностью 102 лошадиные силы. Крутящий момент увеличен до 165 Нм.

"Мы сохранили серийные узлы, чуть доработав ряд моментов, которые лучшим образом повлияют на эксплуатацию автодома. Увеличенная масса обязывает к повышению крутящего момента и мощности силового агрегата. Но сохранение штатных узлов, это более высокая ремонтопригодность. Кроме того, мы не меняем конструктивного, чем обеспечиваем безопасность, подтвержденную ОТТС", — поясняет Петр Груздев.

Возвращаясь к жилому модулю, стоит отметить, что для комфортной жизни автопутешественника тут сделано все. Ниши для транспортировки длинномеров, отсек для кухонного газового баллона, мягкие подушки, системы открывания форточек с функцией микропроветривания, система энергообеспечения.

Сейчас ателье "ПВР" не только продает подобные автодома, цена на которые стартует от двух миллионов рублей, но и оказывает услуги разработки и консалтинга для тех, кто хочет более эксклюзивных вариантов.

Также в модельной линейке есть Lada Largus с увеличенным пространством для пассажиров. Эти автомобили имеют возможность трансформации под потребности лиц с ограниченными возможностями, коммерческие версии и кемперы.

Не остался в стороне и народный продукт — Lada Granta, которая имеет несколько версий под коммерческое применение.

Большинство автомобилей, а также прицепов компании, прошли серию испытаний в автопробегах проекта Карелия.

В беседе с Петром Груздевым мы также затронули вопрос локализации доработанных автомобилей в условиях санкций. По его словам, все инженерные решения и разработки — плод труда специалистов компании и партнеров.

Партнерами из Коломны создан и жилой модуль, занимающий наибольшую часть продуктовой локализации. А сохранение серийных узлов и агрегатов дополняет перечень решений, позволяющих предлагать вполне доступную цену.

Что касается механической трансмиссии, что может показаться неудобным некоторым автомобилистам, то данная версия рассчитана на туристов, которые могут позволить себе чуь больше, чем езда по шоссе и жизнь в придорожных кемпингах. И в этом заключена целая философия автотуризма, некий его подраздел.

Для жаждущих более "паркетного" отпуска, но на автодоме, специалисты компании уже приступили к созданию версии на базе Lada Granta, но уже с автоматической коробкой передач.