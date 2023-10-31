В Тольятти поймали мужчину, купившего водительские права за 15 тыс. рублей

Тольяттинские полицейские задержали автомобилиста с поддельным водительским удостоверением. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Инспекторы ДПС на КПП "Рубеж" на ул. Магистральной остановили для проверки документов Hyundai Grand. 28-летний мужчина, сидевший за рулем, предъявил им водительское удостоверение, которое показалась сотрудникам ГИБДД подозрительным. Экспертиза подтвердила, что документ фальшивый.
Автомобилист не стал отпираться и рассказал, что купил права через интернет за 15 тыс. рублей.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Подделка документов").
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".