В Тольятти поймали мужчину, купившего водительские права за 15 тыс. рублей

Тольяттинские полицейские задержали автомобилиста с поддельным водительским удостоверением. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Инспекторы ДПС на КПП "Рубеж" на ул. Магистральной остановили для проверки документов Hyundai Grand. 28-летний мужчина, сидевший за рулем, предъявил им водительское удостоверение, которое показалась сотрудникам ГИБДД подозрительным. Экспертиза подтвердила, что документ фальшивый.

Автомобилист не стал отпираться и рассказал, что купил права через интернет за 15 тыс. рублей.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Подделка документов").