АвтоВАЗ просит 100% компенсации затрат при поставках машин в дальнее зарубежье

АвтоВАЗ предложил правительству РФ повысить уровень компенсации транспортных затрат компании при поставках автомобилей в дальнее зарубежье с нынешних 80% до 100%, пишет interfax.ru со ссылкой на вице-президента по внешним связям и взаимодействию с акционерами АвтоВАЗа Сергея Громака.

"Есть такое постановление № 1347 — это когда правительство компенсирует компаниям-экспортерам промышленной продукции, например, автомобилей, часть логистических затрат. Там есть ограничения, в частности компенсируется 80% логистических затрат. Мы сейчас выступили с предложением с тем, чтобы компенсировать по дальним рынкам — Латинская Америка, Африка — не 80%, а 100% транспортных затрат (…) Это позволит российским экспортерам делать более конкурентное ценовое предложение там (за рубежом — ИФ)", — сказал Громак.

По его словам, затраты на логистику компании при экспорте продукции в дальнее зарубежье выросли за последнее время в несколько раз.

"Это связано, в том числе, с тем, что многие зарубежные поставщики отказываются перевозить российскую продукцию. Соответственно усложняются логистические маршруты: по некоторым странам стоимость логистики выросла где-то в 7 раз", — отметил Громак.