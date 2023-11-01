АвтоВАЗ просит 100% компенсации затрат при поставках машин в дальнее зарубежье

АвтоВАЗ предложил правительству РФ повысить уровень компенсации транспортных затрат компании при поставках автомобилей в дальнее зарубежье с нынешних 80% до 100%, пишет interfax.ru со ссылкой на вице-президента по внешним связям и взаимодействию с акционерами АвтоВАЗа Сергея Громака.
"Есть такое постановление № 1347 — это когда правительство компенсирует компаниям-экспортерам промышленной продукции, например, автомобилей, часть логистических затрат. Там есть ограничения, в частности компенсируется 80% логистических затрат. Мы сейчас выступили с предложением с тем, чтобы компенсировать по дальним рынкам — Латинская Америка, Африка — не 80%, а 100% транспортных затрат (…) Это позволит российским экспортерам делать более конкурентное ценовое предложение там (за рубежом — ИФ)", — сказал Громак.
По его словам, затраты на логистику компании при экспорте продукции в дальнее зарубежье выросли за последнее время в несколько раз.
"Это связано, в том числе, с тем, что многие зарубежные поставщики отказываются перевозить российскую продукцию. Соответственно усложняются логистические маршруты: по некоторым странам стоимость логистики выросла где-то в 7 раз", — отметил Громак.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы