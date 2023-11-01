Расходы АвтоВАЗа на обслуживание банковского долга вырастут на 7 млрд руб. в 2024 году

Расходы АвтоВАЗа на обслуживание долга перед банками, который ранее оценивался в 120 млрд руб., в 2024 г. вырастут до 17 млрд руб. с 10 млрд руб. в 2023 г., пишет interfax.ru со ссылкой на вице-президента по внешним связям и взаимодействию с акционерами АвтоВАЗа Сергея Громака.
"Растет ключевая ставка — сразу растут расходы промышленных предприятий, АвтоВАЗа в том числе, и на обслуживание кредитов. Поэтому все эти деньги, которые в связи с ростом ключевой ставки будем вынуждены отдать банкам, мы по сути изымаем из нашей инвестиционной программы, из тех самых проектов по обновлению модельного ряда. Это, конечно, влечет снижение конкурентоспособности", — сказал он.
В связи с ростом ключевой ставки отечественным промышленным предприятиям необходима господдержка в виде субсидирования процентных ставок по кредитам, считает он.
"Я напомню: в 2022 г., когда тоже выросла резко ключевая ставка, действовало постановление правительства РФ № 393, и часть повышенных этих ставок по банковским кредитам предприятиям промышленности системообразующим компенсировалась государством. Поэтому мы призываем вернуть подобный механизм, по крайней мере на тот период, пока ключевая ставка ЦБ будет оставаться высокой", — заявил Громак.
Для работы этого механизма понадобятся дополнительные бюджетные средства, отметил он. Кроме того, в нем должны быть определенные отсечки и ограничения.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы