Расходы АвтоВАЗа на обслуживание банковского долга вырастут на 7 млрд руб. в 2024 году

Расходы АвтоВАЗа на обслуживание долга перед банками, который ранее оценивался в 120 млрд руб., в 2024 г. вырастут до 17 млрд руб. с 10 млрд руб. в 2023 г., пишет interfax.ru со ссылкой на вице-президента по внешним связям и взаимодействию с акционерами АвтоВАЗа Сергея Громака.

"Растет ключевая ставка — сразу растут расходы промышленных предприятий, АвтоВАЗа в том числе, и на обслуживание кредитов. Поэтому все эти деньги, которые в связи с ростом ключевой ставки будем вынуждены отдать банкам, мы по сути изымаем из нашей инвестиционной программы, из тех самых проектов по обновлению модельного ряда. Это, конечно, влечет снижение конкурентоспособности", — сказал он.

В связи с ростом ключевой ставки отечественным промышленным предприятиям необходима господдержка в виде субсидирования процентных ставок по кредитам, считает он.

"Я напомню: в 2022 г., когда тоже выросла резко ключевая ставка, действовало постановление правительства РФ № 393, и часть повышенных этих ставок по банковским кредитам предприятиям промышленности системообразующим компенсировалась государством. Поэтому мы призываем вернуть подобный механизм, по крайней мере на тот период, пока ключевая ставка ЦБ будет оставаться высокой", — заявил Громак.

Для работы этого механизма понадобятся дополнительные бюджетные средства, отметил он. Кроме того, в нем должны быть определенные отсечки и ограничения.