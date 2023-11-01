В налоговых органах Самарской области изменились контактные телефоны

В связи с переходом на новую ведомственную систему телефонной связи во всех налоговых органах Самарской области изменились контактные телефоны.
Общефедеральный бесплатный телефонный номер единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22 продолжает работать в прежнем режиме, вне зависимости от места нахождения звонок бесплатный.
Контакт-центр предоставляет информацию по самым разнообразным вопросам налогообложения: о сроках уплаты налогов и предоставления отчетности, льготах по имущественным налогам, порядке получения имущественных и социальных вычетов, возможностях электронных сервисов налоговой службы, графике работы инспекций и др.
При обращении в территориальные налоговые органы региона посредством телефонной связи необходимо использовать новый единый номер телефона +7 (846) 250-70-29 с последующим набором добавочных номеров должностных лиц.
Информация о контактах и добавочные номера размещены в региональном блоке официального сайта ФНС России в разделах "Контакты" и "Структурные подразделения УФНС России".
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