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Преступления Происшествия

В Самарской области задержали подозреваемого в мошенничестве с дамбой в Уссурийске

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области задержали скрывавшегося от следствия руководителя коммерческих организаций. Об этом сообщили в СУ СКР по Приморскому краю.

"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено два уголовных дела по факту мошеннических действий. Покушение на хищение денежных средств в интересах коммерческой организации при выполнении контракта по реконструкции объекта гидротехнического сооружения: "Инженерная защита от затопления микрорайона "Семь ветров", а также по факту хищения денежных средств в интересах той же коммерческой организации при выполнении контракта на проведение неотложных работ по восстановлению объектов транспортной инфраструктуры села Безверхово Хасанского района", - рассказали следователи.

Во время разбирательства правоохранители вышли на след руководителя коммерческих организаций. Как считают следователи, в марте 2022 г. между МКУ "Служба единого заказчика-застройщика" и организацией подрядчика был заключен контракт по выполнению работ по возведению инженерной защиты от затопления микрорайона "Семь ветров" в Уссурийске. Цена контракта составляла больше 310 млн рублей. Но, по версии следствия, коммерсант решил похитить 15 млн. Для этого он написал заказчику письма с коммерческими предложениями, где якобы подтверждалась завышенная стоимость используемых деталей.

"Кроме того, в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Хасанского муниципального района между администрацией и другой подконтрольной фигуранту коммерческой организацией заключен муниципальный контракт на проведение экстренных мероприятий по расчистке русел рек и береговой линии для максимально возможного уменьшения риска расширения зон потопления реки Барабашевка в районе села Барабаш, реки Филипповка в районе поселка Филипповка, реки Амба в районе села Занадворовка Хасанского муниципального района, стоимостью свыше 39 млн рублей. Также между администрацией и коммерческой организацией заключен другой муниципальный контракт - на проведение неотложных работ по восстановлению объектов транспортной инфраструктуры села Безверхово, пострадавшей в результате чрезвычайной ситуации, стоимостью свыше 37 млн рублей", - рассказывают следователи.

В итоге на восстановление объектов использовали материалы, добытые в реке, а чиновникам отдали отчет о якобы приобретении и перевозке песчано-гравийной смеси. Таким образом коммерсант мог "обогатиться" на 12 млн рублей. В итоге подозреваемого задержали в Самарской области. Его уже заключили под стражу и собираются доставить в Приморский край.

По данным Приморских СМИ, победителем аукциона на строительство инженерной защиты от затопления микрорайона "Семь ветров" в Уссурийске в марте 2022 г. стало ООО "СпецДорСтрой". Сообщалось, что дамба в Уссурийске не выдержала испытаний тайфуном "Ханун". Как сообщали федеральные телеканалы, вода в реке, которая проходит через город, поднялась на несколько метров. Были затоплены и дома - в некоторых районах доходило до второго этажа.

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