В Самаре состоялось первое совместное заседание парламентских комиссий России и Беларуси по международным делам

В среду, 1 ноября 2023 года, в Самарской области состоялось первое совместное заседание комитета Совета Федерации федерального Собрания РФ по международным делам и постоянной комиссии Совета республики рационального собрания республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности.

Заседание стало важной частью насыщенной программы совместного визита делегации дружеской республики и представителей Совета Федерации России в наш регион.

Комитет Совета Федерации представили его председатель Григорий Карасин, сенатор от Самарской области Фарит Мухаметшин, сенаторы РФ Наталья Никонорова, Виктор Кресс, Алексей Орлов.

С белорусской стороны в заседании приняли участие председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Национального Собрания Сергей Рачков, его заместитель Валерий Гайдукевич, члены комиссии Александр Карпицкий, Екатерина Серафимович, Феликс Яшков.

Самарскую область на заседании представили врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, министры регионального правительства. В режиме видеоконференцсвязи к обсуждению повестки дня подключились представители федеральных органов исполнительной власти, МИД РФ, посольства республики Беларусь в России.

От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и всех жителей Самарской области Виктор Кудряшов приветствовал собравшихся.

"Для нас большая честь, что первое такое мероприятие проходит на территории Самарской области. Надеюсь, что сегодняшний визит делегации Беларуси и членов Совета Федерации, более подробное знакомство с промышленным, научным, культурным потенциалом региона будет интересным и плодотворным. Отношения между двумя нашими народами всегда были не просто дружескими, а по-настоящему братскими. Единство и согласие не раз помогали нам преодолеть серьезные трудности. Уверен, так будет и на этот раз", — отметил он.

Виктор Кудряшов подчеркнул, что партнерские отношения между регионом и республикой последовательно развиваются, в прошлом году объем взаимного товарооборота увеличился по сравнению с предыдущим годом более чем в 1,5 раза и достиг 1,8 миллиарда в долларовом эквиваленте. Большое значение для укрепления двусторонних связей имел визит делегации Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым в Минск, где состоялась встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Врио первого вице-губернатора обозначил помимо традиционных, перспективные направления сотрудничества — объединение научно-технического потенциала для импортозамещения и решения прорывных задач технологического развития, беспилотные авиационные комплексы, земледелие, создание единого аграрного карбонового рынка, развитие транспортной системы, металлургия, образовательные проекты, совместная подготовка научных кадров.

"Ключевым проектом здесь может стать создание Российско-Белорусского центра трансфера технологий, который будет искать технологические решения, партнеров, специалистов для реализации перспективных проектов", — поделился планами глава регионального кабмина.

Участники заседания уделили большое внимание обсуждению международной повестки. Председатель международного комитета Совета Федерации отметил: "Сегодня Россия и Беларусь сообща отстаивают суверенное право самостоятельно определять свою судьбу и строить мирное будущее, защищая историческую правду и единство наших народов. Налицо полное совпадение позиций Москвы и Минска в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних санкций и экономических ограничений, которые противоречат международному праву, подрывают сотрудничество в борьбе с глобальными вызовами. Парламентарии двух стран выступают с общих позиций международной повестки дня. Мы признательны нашим белорусским коллегам за конструктивную совместную работу на международных площадках. Главное, что мы вместе укрепляем суверенитет Союзного государства, противостоим глобальным угрозам, попыткам вмешательства во внутренние дела, успешно развиваем сотрудничество во многих направлениях".

Сергей Рачков подчеркнул, что в сложившейся международной обстановке наши страны должны становиться еще ближе друг к другу, развивать стратегическое партнерство, укреплять Союзное государство, при этом неизменной остается основная цель совместных усилий — неуклонное повышение качества жизни белорусов и россиян.

"Сегодня мы договорились об укреплении взаимодействия законодательных органов, в том числе и с Самарским регионом", — рассказал он.

О совместных действиях Российской Федерации и республики Беларусь с учетом новых геополитических реалий высказался специальный представитель МИД России по делам Союзного государства Виктор Сорокин. Как сообщил представитель министерства иностранных дел, от того, как развиваются взаимоотношения между нашими государствами, многое зависит и на международной арене.

В настоящее время успешно завершается реализация плана мероприятий по развитию сотрудничества между сторонами, утвержденного в 2020 году. Начал работу межгосударственный таможенный центр, стороны сильно продвинулись в формировании общей макроэкономической, транспортной, промышленной политики. В настоящее время идет работа над новым пакетом мер по развитию двусторонних отношений на 2024-2026-й годы, который содержит солидный блок социально-гуманитарных проектов в сферах культуры, науки, молодежной политики.

Советник-посланник посольства республики Беларусь в РФ Александр Шпаковский подчеркнул в своем выступлении, что дружеские, партнерские отношения двух стран, — это не ситуативное решение руководства государства, а воля белорусского народа, высказанная на референдуме еще в 1990-е годы.

Представитель белорусской стороны отметил устойчивый рост товарооборота между двумя государствами. Он поблагодарил российскую сторону за приглашение республики к участию в Шанхайской международной организации сотрудничества, координацию работы по развитию связей с Китаем, странами Азии, Латинской Америки и Африки. В Республике понимают и разделяют цели специальной военной операции, отметил он.

Стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества. Самарская область и Белоруссия не первый год успешно взаимодействуют в экономической сфере, при этом особых успехов стороны достигли в сельскохозяйственной отрасли.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгений Афанасьев доложил, что объем экспортируемой продукции АПК из Самарской области в республику в 2022 году достиг почти 33 тысяч тонн, в этом году область планирует нарастить объемы продаж. В основном в Беларуси закупают самарскую продукцию масложировой отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Объемы импорта также увеличиваются. Самарские аграрии традиционно приобретают в республике сельскохозяйственные машины. Более 55% колесных тракторов и порядка 15% комбайнов на полях Самарской области — белорусского производства. Продукты питания из Беларуси широко представлены в торговых сетях города. И.о. министра отметил, что необходимо расширять спектр сотрудничества — плодотворным может стать взаимодействие в таких сферах, как племенное животноводство крупного рогатого скота, производство сортовых семян, мелиорация, рыбоводство, подготовка кадров.

Подводя итоги заседания, Григорий Карасин сказал, что местом проведения столь представительного форума Самарская область выбрана не случайно: "Регион славится не только своими производственными мощностями, но и уникальными природными ландшафтами, это национальный парк "Самарская Лука", Волга, Жигулевские горы. Я бы хотел поблагодарить руководство Самарской области, губернатора Дмитрия Азарова и его команду за теплый прием. Созданы все условия для того, чтобы парламентарии братской Белоруссии и мы, российские парламентарии, комфортно и очень продуктивно поработали. Сегодняшняя встреча позволила нам обсудить вопросы внешней политики, продовольственной безопасности и жизнеобеспечения регионов, новые направления сотрудничества".

Как отметил глава белорусской делегации Сергей Рачков, "делегация Беларуси просто восхищена областью, городом, тем приемом, который мы получаем. Но мы и не могли ожидать ничего другого. Мы две братские страны, и особенно сплотились сейчас, в сложной международной обстановке. Сегодня мы рассмотрели не только внешнеполитические вопросы, но и то, как они влияют на жизнь людей в Беларуси и Российской Федерации. У нас очень хорошо развиваются дружеские, деловые, экономические отношения, и мы продолжим наращивать усилия по развитию сотрудничества".

"Самарскую область и республику Беларусь связывают десятки тысяч человеческих судеб, у нас очень тесные экономические связи. Все, что мы делаем вместе, мы делаем для людей. Жители Самарской области имеют возможность пользоваться автобусами, которые производятся в Беларуси, видеть на прилавках магазинов высококачественную продукцию сельхозтоваропроизводителей республики. Мы закупаем большое количество лифтов белорусского производства. Более полутора тысяч единиц лифтового оборудования за три года — с 2022 по 2024-й — мы заменим на новые кабины производства "Могилевлифтмаш". Подчеркну, наше сотрудничество имеет взаимовыгодную основу. Но, самое главное, — мы сохраняем и укрепляем человеческие отношения, наши страны становятся ближе, и это, наверное, главный результат нашего взаимодействия", — отметил в заключение Виктор Кудряшов.