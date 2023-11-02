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Общество

В Самаре ограничат движение в связи с Парадом Памяти

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 6 и 7 ноября ограничат движения для проведения Парада Памяти.

Ограничение будет действовать

— с 14:00 до 19:00 6 ноября на ул. Чапаевской, от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской; на ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;

— с 6:00 до 15:00 7 ноября на ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской; на ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской; на ул. Вилоновской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской; на ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской; на ул. Фрунзе от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской.

Кроме того, на этих участках улиц с 5:00 6 ноября до 16:00 7 ноября нельзя будет останавливаться парковаться.

Помимо этого, с 14:00 до 19:00 6 ноября и с 6:00 до 15:00 7 ноября автобусы № 24 будут следовать по скорректированной схеме.

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