Среди участников конфликта с двумя самарцами в кафе не было мигрантов

Стали известны подробности о личностях участников конфликта в самарском кафе. Их сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, 31 октября в интернете появилась информация о конфликте между компанией молодых людей, предположительно, граждан ближнего зарубежья, и двумя жителями Самары.

Ранее СУ СК сообщало, что группа иностранных граждан напала на двух сидящих в кафе мужчин и нанесла им побои.

По вновь открывшимся данным, 9 октября 2023 г., в самарском кафе произошел конфликт на почве защиты девушки от оскорбительных высказываний. В результате травмы получили двое мужчин — участники обеих сторон конфликта. Все участники инцидента являются гражданами Российской Федерации, уроженцами Самары, Челябинска и Читинской области.

По результатам проверки следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").