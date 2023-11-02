Среди участников конфликта с двумя самарцами в кафе не было мигрантов

Стали известны подробности о личностях участников конфликта в самарском кафе. Их сообщил источник в правоохранительных органах.
Напомним, 31 октября в интернете появилась информация о конфликте между компанией молодых людей, предположительно, граждан ближнего зарубежья, и двумя жителями Самары.
Ранее СУ СК сообщало, что группа иностранных граждан напала на двух сидящих в кафе мужчин и нанесла им побои.
По вновь открывшимся данным, 9 октября 2023 г., в самарском кафе произошел конфликт на почве защиты девушки от оскорбительных высказываний. В результате травмы получили двое мужчин — участники обеих сторон конфликта. Все участники инцидента являются гражданами Российской Федерации, уроженцами Самары, Челябинска и Читинской области.
По результатам проверки следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".