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Происшествия

СУ СК проверит информацию о нападении мигрантов на двух самарцев

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 31 октября, в Интернете появилась информация о конфликте между компанией молодых людей, предположительно, граждан ближнего зарубежья и двух жителей Самары.

Из видео установлено, что группа иностранных граждан напала на двух сидящих мужчин и нанесла им побои.

По этому факту территориальным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия и его причины.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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