СУ СК проверит информацию о нападении мигрантов на двух самарцев

Во вторник, 31 октября, в Интернете появилась информация о конфликте между компанией молодых людей, предположительно, граждан ближнего зарубежья и двух жителей Самары.
Из видео установлено, что группа иностранных граждан напала на двух сидящих мужчин и нанесла им побои.
По этому факту территориальным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия и его причины.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.