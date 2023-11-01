СУ СК проверит информацию о нападении мигрантов на двух самарцев

Во вторник, 31 октября, в Интернете появилась информация о конфликте между компанией молодых людей, предположительно, граждан ближнего зарубежья и двух жителей Самары.

Из видео установлено, что группа иностранных граждан напала на двух сидящих мужчин и нанесла им побои.

По этому факту территориальным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия и его причины.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.