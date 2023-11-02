В Самаре телебашня РТРС включит праздничную иллюминацию в День народного единства

В субботу, 4 ноября, филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит на телебашне в Самаре тематическое световое шоу, посвященное Дню народного единства. Телебашня озарится цветами российского триколора.

Архитектурно-художественную подсветку Самарской телебашни смонтировали в 2018 году. Система освещения состоит из 1025 светильников и 16 прожекторов и позволяет воспроизводить различные тематические видеосценарии и светодинамические эффекты.

Самарская телебашня - ключевой объект региональной сети эфирного телерадиовещания. Она транслирует 20 цифровых телеканалов и три радиостанции в свободном доступе, в составе цифровой телесети Самарской области, обеспечивая телесигналом более 99% жителей региона.

На медиафасаде Останкинской телебашни в тот день появится ролик в честь открытия на ВДНХ выставки-форума "Россия". В выставке, показывающей единство страны, будут участвовать все 89 регионов, включая Самарскую область, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций.