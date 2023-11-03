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Общество

В Самаре 2 ноября был побит температурный рекорд 2000 года

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 2 ноября, сразу девять метеостанций Самарской области зафиксировали экстремально высокую температуру воздуха. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Самаре последний раз в этот день аномально теплая погода была зафиксирована в 2000 году, столбик термометра тогда поднялся до 12 градусов. В 2023 г. этот показатель составил 14,2 градуса.

Также температурные значения от 2 ноября 2000 года перекрыты в Серноводске (14,2 градуса против 13,5) и в Клявлино (12,5 °C против 10,8°C).

В Челно-Вершинах, Аглосе, Кинель-Черкассах последний раз 2 ноября было самым теплым в 1967 году: 11,6, 13,2 и 13 градусов против нынешних 12,9, 14,4 и 14,9°C.

Кроме того, в Авангарде и Большой Глушице перекрыт рекорд 29-летней давности. В Авангарде в 1994 году столбик термометра поднимался до 14 градусов, в Большой Глушице до 13,7. В 2023 году — до 15,2 и 14,5°C, соответственно.

В Тольятти побиты сразу два температурных рекорда — от 1957 и от 1994 годов (12,3°C). В 2023 году воздух прогрелся до 13,5 градусов.

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