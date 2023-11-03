В ближайшие дни в регионе сохранится относительно теплая погода

В Самаре и области в ближайшие дни, с 3 по 6 ноября, сохранится относительно теплая погода, сообщили в Приволжском УГМС.
В пятницу, 3 ноября, в Самаре облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный, 8…13 м/с. Температура воздуха +9…+11 °C
В субботу, 4 числа, в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 °C, днем +4…+9 °C.
5 ноября в Самарской области сохранится переменная облачность, дождей по-прежнему не прогнозируется. Ветер восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха в ночные часы -3…+2 °C, в дневные +4…+9 °C.
В понедельник, 6 ноября, в регионе будет облачно и сухо. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, днем +6…+11 °C.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻