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Общество

В ближайшие дни в регионе сохранится относительно теплая погода

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре и области в ближайшие дни, с 3 по 6 ноября, сохранится относительно теплая погода, сообщили в Приволжском УГМС.

В пятницу, 3 ноября, в Самаре облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный, 8…13 м/с. Температура воздуха +9…+11 °C

В субботу, 4 числа, в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 °C, днем +4…+9 °C.

5 ноября в Самарской области сохранится переменная облачность, дождей по-прежнему не прогнозируется. Ветер восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха в ночные часы -3…+2 °C, в дневные +4…+9 °C.

В понедельник, 6 ноября, в регионе будет облачно и сухо. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, днем +6…+11 °C.

 

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