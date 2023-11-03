Largus проекта "Карелия" оцифровали в "Жигулевской долине"

В рамках проекта "Карелия", реализуемого в Тольятти с подачи идейного вдохновителя и руководителя проекта созданы специальные машины на базе Lada Granta, Niva и Largus. Сегодня в фокусе "Волга Ньюс" - новый виток развития Lada Largus с высокой крышей, который был испытан в нескольких автопробегах по России, включая северные территории и несколько регионов российского юга.

Основой проекта по улучшению технических и пользовательских характеристик российского универсала, по мнению руководителя проекта Петра Груздева, стал внутренний автомобильный туризм.

Largus — автомобиль практичный и любимый многими россиянами. Но, как любой серийный продукт, имеет ряд характеристик, которые можно подвергнуть точечным изменениям, сделав машину лучше.

Во-первых, доработки силового агрегата и подвески. В этом "Ларгусе" предусмотрено два варианта двигателей: 1,8 литра 102 л.с (8кл), 165 Нм; 1,8 литра 123 л.с (16кл), 165 Нм.

Перечень улучшений продолжает пневматическая подвеска с однотрубными амортизаторами с возможностью полной настройки геометрии передней оси.

В трансмиссии изменена главная пара, и передаточные числа пятой передачи. Дополнили машину необслуживаемым самоблокирующимся дифференциалом, газобаллонным оборудованием (баллон 94 литра), что позволило увеличить дальность хода, и собственной выпускной системой.

Особое внимание автолюбителей можно заострить на общей концепции высокой крыши, поскольку это основной элемент, использующийся во всех моделях линейки проекта "Карелия".

Высокая крыша "Карелии" входит в перечень элементов ОТТС. Материал модуля, монтируемого на металлическом каркасе, — стеклопластик. В планах — применение композитных материалов (препрегов), что сделает конструкцию более технологичной, не трудоемкой в монтаже.

В конце октября в рамках всероссийского инжинирингового форума, который проходил в тольяттинском технопарке "Жигулевская долина", Региональным центром инжиниринга было проведено 3D сканирование автомобиля.

Основная цель этого мероприятия — создание математической модели, что позволит моделировать различные модификации, начиная с компоновок крыши, с возможностью установки блока рефрижератора и дополнительного кондиционера, продолжая созданием полноценного кемпера с альковной крышей или бескаркасного жилого модуля.

По словам Петра Груздева, в Сети часто можно прочитать комментарии относительно внедрения в "Ларгус" дизельного мотора и полного привода. Петр парирует, говоря, что такие доработки не только не целесообразны, но и подразумевают более глубокое вмешательство в конструкцию. А это повлияет не только на конечную стоимость, но и на ремонтопригодность. Автомобили "Карелия" должны быть именно народными автомобилями.

Но к вопросам комфорта специалисты относятся с вниманием. Сейчас ведутся работы по интеграции в весь модельный ряд автоматической трансмиссии, что, по мнению создателей, более важно и нужно, чем дизельный мотор. А что касается полного привода, то проект "Карелия" располагает автодомом на базе Lada Niva и в целом широкой линейкой полноприводных автомобилей на базе Нивы.

Напомним, что сейчас Lada Largus АвтоВАЗом не выпускается. Производство модели поставлено на паузу ввиду санкций со стороны коллективного запада.

Нет никаких сомнений, что универсал вернется на рынок, прибавив в модельный ряд Lada еще и электрическую версию.