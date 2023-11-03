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Общество

В ближайшие выходные ГИБДД проведет масштабные рейды по Самарской области

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Госавтоинспекции в предстоящие выходные дни проведут масштабные рейдовые мероприятия, главная цель — предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба облГИБДД.

В ходе мероприятий госавтоинспекторы особое внимание уделяют  предупреждению и пресечению правонарушений, являющихся причинами автоаварий. На особом контроле выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с административным законодательством, за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Отказ гражданина от освидетельствования на данное состояние также не является спасением: нарушитель лишается водительского удостоверения и ему грозит серьёзный штраф.

Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от медосвидетельствования, гражданину грозит не административное, а уголовное наказание по статье 264.1 УК РФ. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей, а также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет. Помимо вышеперечисленных мер пьяному водителю может грозить лишение свободы на срок до 2-х лет.

Областная Госавтоинспекция призывает граждан не проявлять равнодушие и беспечность к нетрезвым водителям. Только совместными усилиями можно повлиять на ситуацию и избежать человеческих жертв. Проявляйте активную гражданскую позицию и в случае обоснованных предположений об управлении водителем транспортным средством в нетрезвом виде, не игнорируйте данный факт, сообщайте в полицию.

Гид потребителя

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