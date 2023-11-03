Самарская область присоединится к Всероссийскому экологическому диктанту

Всероссийский экологический диктант - просветительский проект в деле защиты природы. Это доступный инструмент экопросвещения, информирующий о вопросах экобезопасности и способах решения экологических проблем.

Юбилейный Всероссийский экологический диктант пройдет с 9 по 26 ноября 2023 г. во всех субъектах РФ.

Вопросы защиты окружающей среды, рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности входят в число общенациональных приоритетов России, отметил президент РФ Владимир Путин.

В Самарской области благодаря реализации нацпроекта "Экология" решены многие вопросы в сфере охраны природы. Ликвидировано более 800 несанкционированных свалок, идет работа по объектам накопленного экологического вреда, качественные изменения произошли и в системе сортировки и переработки отходов. До 2024 г. планируется решить проблему с некачественно очищенной сточной водой и улучшить санитарно-экологическое состояние водных объектов. Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, регион успешно выполняет взятые на себя обязательства в рамках в рамках федеральной программы "Оздоровление Волги".

Чтобы стать участником Всероссийского экологического диктант, нужно зарегистрироваться на портале экодиктант.рус. Написать Экодиктант можно онлайн или на офлайн-площадках (информацию о них разместят на портале).

В 2022 г. экологическую грамотность проверили 4,2 млн детей и взрослых из России и других стран. По количеству участников (149988 человек) Самарская область вошла в первую четверку среди регионов РФ.

В 2023 г. Всероссийский просветительский проект расширится, пойдя по пути инклюзии. Специалисты проектного офиса Экодиктанта разработали вопросы для детей с особенностями развития. Принять участие в диктанте можно будет вместе с родителями или опекунами. Каждый участник инклюзивного Экодиктанта получит сертификат "Пишем вместе!"

Категории участников Экодиктанта:

• До 12 лет;

• От 12 до 18 лет;

• Старше 18 лет (не эколог);

• Старше 18 лет (эколог);

• "Пишем вместе!" (дети с ОВЗ совместно с родителями/опекунами).

В ЭкоДиктант-2023 включат вопросы о природе новых территорий, участники узнают интересные факты об экологических особенностях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.