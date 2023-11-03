В ТГУ провели круглый стол на тему состояния атмосферного воздуха в Тольятти

1 ноября в Тольятти прошло выездное совещание комитета ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской губернской думы по вопросу "Состояние атмосферного воздуха Тольятти: мониторинг, проблемы и пути улучшения" под руководством депутата СГД, заместителя председателя профильного комитета Дениса Волкова.

Среди докладчиков были представители администрации Тольятти, "Приволжской УГМС", сотрудники ТГУ, специалисты крупных тольяттинских предприятий, общественники.

Было отмечено, что за последние 5 лет в Тольятти проведена большая работа в части мониторинга качества атмосферного воздуха: появилась мобильная лаборатория (ПЭЛ), из восьми стационарных постов три работают по полной программе, делая три замера в сутки, два поста работают и в выходные, и в праздничные дни. Есть около 30 датчиков, установленных горожанами. И все же этого недостаточно. Было высказано пожелание о систематизации и анализе накопленных данных, а также об увеличении стационарных постов в городе.

Представители предприятий отчитались по мероприятиям на производствах, направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух.

Большое внимание было уделено вопросу поддержания "зеленого каркаса" нашего города. Многие растения, особенно вдоль автомобильных дорог, нуждаются в дополнительном уходе, а также необходимо постоянно обновлять зеленый фонд, высаживая новые деревья.

По итогам заседания будут выработаны рекомендации и предложения по мероприятиям, необходимым для улучшения качества атмосферного воздуха в городе.