В Тольятти на набережной установили фандомат

Посещение самой красивой набережной теперь запомнится тольяттинцам и гостям города не только своим простором и дизайнерскими решениями, но и экоповесткой.
Вчера на набережной Автозаводского района, на площадке возле пункта охраны, администрацией Тольятти при поддержке ГК "ЭкоВоз" был установлен фандомат — аппарат по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок для дальнейшей переработки.
Как он работает:
— пустые пластиковые бутылки и алюминиевые банки помещаются одна за другой в приемное окно (сминать их не нужно!);
— фандомат распознает тип материала по штрихкоду, поэтому этикетку снимать не нужно;
— после сдачи пластиковой бутылки и алюминиевой банки фандомат выдает чек. На чеке будет указан ваш уникальный код, срок действия которого составляет 90 дней.
За каждую единицу сданной тары вы получаете: 1 пластик = 5 баллов, 1 алюминий = 10 баллов.
Баллы можно обменять на купоны или обменять их на баллы карт партнеров ecopunkt.ru.
Сданная тара прессуется и хранится в фандомате до его заполнения, а затем ЭкоМобиль забирает ее и увозит на тольяттинский комплекс по переработке отходов "ЭкоРесурсПоволжье" компании "ЭкоВоз", где бутылки и банки сортируются, очищаются и перерабатываются.
Переработанная фракция используется для производства новых товаров: одежды и обуви, мебели, запчастей и пр.
Последние комментарии
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Можно узнать фамилии тех 129
Главное, дело.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Вообщето в 2017 году уже был случай.