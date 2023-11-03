В Тольятти на набережной установили фандомат

Посещение самой красивой набережной теперь запомнится тольяттинцам и гостям города не только своим простором и дизайнерскими решениями, но и экоповесткой.

Вчера на набережной Автозаводского района, на площадке возле пункта охраны, администрацией Тольятти при поддержке ГК "ЭкоВоз" был установлен фандомат — аппарат по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок для дальнейшей переработки.

Как он работает:

— пустые пластиковые бутылки и алюминиевые банки помещаются одна за другой в приемное окно (сминать их не нужно!);

— фандомат распознает тип материала по штрихкоду, поэтому этикетку снимать не нужно;

— после сдачи пластиковой бутылки и алюминиевой банки фандомат выдает чек. На чеке будет указан ваш уникальный код, срок действия которого составляет 90 дней.

За каждую единицу сданной тары вы получаете: 1 пластик = 5 баллов, 1 алюминий = 10 баллов.

Баллы можно обменять на купоны или обменять их на баллы карт партнеров ecopunkt.ru.

Сданная тара прессуется и хранится в фандомате до его заполнения, а затем ЭкоМобиль забирает ее и увозит на тольяттинский комплекс по переработке отходов "ЭкоРесурсПоволжье" компании "ЭкоВоз", где бутылки и банки сортируются, очищаются и перерабатываются.

Переработанная фракция используется для производства новых товаров: одежды и обуви, мебели, запчастей и пр.