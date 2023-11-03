В Тольятти взыщут деньги с владельцев счетов, через которые уходили деньги мошенникам

Прокуратура Автозаводского района Тольятти в октябре 2023 г. направила в суды общей юрисдикции 11 исков о взыскании более 2,5 млн руб. с людей, на чьи банковские счета по указанию мошенников жертвы переводили деньги.

Уголовные дела о мошенничестве возбудили в отношении неизвестных, которые были конечными получателями денег. А вот "посредники", через чьи счета проходили средства, подпадают под норму ст. 1102 Гражданского Кодекса РФ. Это значит, что неосновательно приобретенное имущество подлежит возвращению потерпевшему. В отдельных случаях суммы превышали 1 млн рублей.

Требования по одному иску на сумму 200 тыс. руб. суд уже признал обоснованными и удовлетворил их. Другие дела еще рассматривают.