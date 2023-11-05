Госавтоинспекция напоминает водителям о внимательности при управлении транспортом в плохую погоду

На постоянной основе сотрудники Госавтоинспекции Самарской области напоминают о безопасности дорожного движения при неблагоприятных погодных условиях. Каждому водителю вручается памятка по безопасному вождению в осенне-зимний период.
В межсезонье необходимо своевременно сменить автомобильные шины по сезону, поменять стиль вождения транспортного средства. Меняющиеся погодные условия: осадки в виде дождя и снега, смена температуры воздуха, заморозки, гололед, требуют от водителей повышенного внимания и контроля за ситуацией на дороге. Зачастую в таких условиях даже опытные водители могут допускать серьезные ошибки при управлении автомобилем.
Именно при смене погоды, сезонов наблюдается резкое увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими. Их причинами становится прежде всего невнимательность и самоуверенность водителей.
Госавтоинспекция напоминает водителям о внимательности при управлении транспортными средствами, соблюдении безопасного скоростного режима, дистанции и бокового интервала, при выпадении осадков необходимо снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности для движения иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.
Участникам дорожного движения важно неукоснительно выполнять требования правил дорожного движения, от этого напрямую зависит жизнь и здоровье.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻