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Общество

В начале рабочей недели в Самаре будет дождливо и ветрено

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты Приволжского УГМС дали краткосрочный прогноз погоды с 7 по 9 ноября в Самарской области.

Во вторник, 7 ноября, будет облачно и дождь. Ветер юго-восточный, юго-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха +7…+9 °C.

8 ноября в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °C, днем +6…+11 °C.

В четверг, 9 числа, в регионе сохранится облачная и дождливая погода. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем +4…+9 °C.

"С прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди от небольших до умеренных, усилится ветер. В течение рабочей недели сохранится неустойчивый характер погоды, фон температуры воздуха существенно не изменится. А в конце периода очередной циклонический вихрь принесет новую порцию теплого влажного воздуха. Атмосферное давление начнет падать, интенсивность осадков увеличится, ветер вновь станет порывистым", — заключили синоптики.

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