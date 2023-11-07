В начале рабочей недели в Самаре будет дождливо и ветрено

Специалисты Приволжского УГМС дали краткосрочный прогноз погоды с 7 по 9 ноября в Самарской области.

Во вторник, 7 ноября, будет облачно и дождь. Ветер юго-восточный, юго-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха +7…+9 °C.

8 ноября в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °C, днем +6…+11 °C.

В четверг, 9 числа, в регионе сохранится облачная и дождливая погода. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем +4…+9 °C.

"С прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди от небольших до умеренных, усилится ветер. В течение рабочей недели сохранится неустойчивый характер погоды, фон температуры воздуха существенно не изменится. А в конце периода очередной циклонический вихрь принесет новую порцию теплого влажного воздуха. Атмосферное давление начнет падать, интенсивность осадков увеличится, ветер вновь станет порывистым", — заключили синоптики.