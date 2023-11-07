В Тольятти ведется розыск мужчины, сбывающего фальшивые деньги

В Тольятти представитель одной из организаций обратился в полицию с просьбой привлечь к ответственности мужчину, который 3 ноября в павильоне "Цветы", расположенном в доме 18А на ул. Революционной, сбыл три денежные купюры номиналом 5000 руб. каждая.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг" возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 50-55 лет, среднего телосложения, рост 165-170 см., волосы темно — русые с проседью.

Был одет: куртка черного цвета, штаны черного цвета, кроссовки с подошвой белого цвета со знаком "найк".

На правой руке носит обручальное кольцо.