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Общество

Прощание с почетным гражданином Самарской области Юрием Логойдо состоится 8 ноября

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Церемония прощания с почетным гражданином Самарской области Юрием Логойдо, которого не стало накануне, 6 ноября, состоится 8 ноября с 10.00 до 12.00 в Храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ул. Чапаевская, 136). Захоронение состоится на городском кладбище Самары.

Юрий Михайлович Логойдо был председателем Самарского районного исполкома, в 1985-м стал первым секретарем Самарского райкома партии КПСС, с 1988 по 1994-й трудился в управлении делами облисполкома. В 1994 году был назначен председателем Правительства Самарской области, с 1996-й по 2000-й он был первым заместителем губернатора.

В телеграмме с соболезнованиями, которая была направлена родственникам, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что Юрий Михайлович был выдающимся руководителем, человеком государственного масштаба, внесшим неоценимый вклад в развитие Самарской области.

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