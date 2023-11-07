Во вторник, 7 ноября, стало известно, что в Сызрани пресечена подготовка нападения на школу. 14-летний парень планировал организовать нападение на свою школу, но благодаря четким и слаженным действиям сотрудников ФСБ преступление удалось пресечь на этапе подготовки, сообщил в своем Телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По данным Александра Хинштейна, при обыске у школьника были изъяты шесть бутылок "коктейля Молотова", три литра ацетона, олифа, алюминиевая пудра, аммиачная селитра, сера. На опросе он признался, что является сторонником движения "Колумбайн" (признано террористическим и запрещено в России) и собирался свести счеты с одноклассниками и с учителями.

СУ СК по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту).