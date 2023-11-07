Во вторник, 7 ноября, стало известно, что в Сызрани пресечена подготовка нападения на школу. 14-летний парень планировал организовать нападение на свою школу, но благодаря четким и слаженным действиям сотрудников ФСБ преступление удалось пресечь на этапе подготовки, сообщил в своем Телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По данным Александра Хинштейна, при обыске у школьника были изъяты шесть бутылок "коктейля Молотова", три литра ацетона, олифа, алюминиевая пудра, аммиачная селитра, сера. На опросе он признался, что является сторонником движения "Колумбайн" (признано террористическим и запрещено в России) и собирался свести счеты с одноклассниками и с учителями.
СУ СК по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту).
Последние комментарии
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно