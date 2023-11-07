В Самаре обрушилась часть кровли при ремонте в Спасо-Вознесенском соборе

Во вторник, 7 ноября, в центре Самары произошло ЧП на ул. Степана Разина, 78. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Обрушилась торцевая часть кровли на строительные конструкции при ремонтных работах в Спасо-Вознесенском соборе.
В результате медицинская помощь потребовалась троим рабочим. Их доставили в больницу.
В связи с этим началась проверка, которую контролирует прокуратура.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!