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Экология Общество

Самарцев приглашают написать экологический диктант

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮ.
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С 9 по 26 ноября в России пройдет юбилейный, пятый экологический диктант. Принять участие в нем может любой желающий, сообщили в пресс-службе нацпарка "Самарская лука".

"Каждый участник получит диплом или сертификат", - сообщают организаторы.

Желающих принять участие разделили на категории: до 12 лет; от 12 до 18 лет; старше 18 лет (не эколог); старше 18 лет (эколог); "Пишем вместе!" (дети с ОВЗ совместно с родителями/опекунами)

"По количеству участников Экологического диктанта в 2022 году Самарская область заняла четвертое место среди регионов РФ", - отмечается в сообщении. 

Проверить свою экологическую грамотность можно с 9 по 26 ноября 2023 года на сайте экодиктант.рус

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