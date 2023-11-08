16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Супругов из Самары будут судить за "обнал" и махинации с возмещением НДС Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту В Самаре полицейского избили охранники в ресторане В Сызрани пресечена подготовка нападения на школу В Тольятти ведется розыск мужчины, сбывающего фальшивые деньги

Преступления Происшествия

Супругов из Самары будут судить за "обнал" и махинации с возмещением НДС

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре отправили в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, с января 2015 г. по февраль 2020 г. супружеская пара (32-летний самарец и 39-летняя уроженка Сергиевского района) занимались "обналом". Через счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые фактически никакой предпринимательской деятельности не вели, они проводили деньги других организаций и обналичивали их. Такая услуга стоила 10% от перечисленной суммы. А весь доход семейной пары от такого бизнеса правоохранители оценили в 9,6 млн рублей.

Кроме того, женщину обвиняют в покушении на мошенничество. По версии правоохранителей, в 2021 г. она от имени двух юридических лиц предоставила в налоговую документы для возмещения НДС. В бумагах были ложные сведения. При положительном решении ФНС ущерб государству мог бы составить более 6 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Aleksandr Kalinov 20 января 2023 13:33 Арестован подозреваемый в гибели двух человек в пожаре на ул. Некрасовской в Самаре

а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3