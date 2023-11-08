Супругов из Самары будут судить за "обнал" и махинации с возмещением НДС

В Самаре отправили в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, с января 2015 г. по февраль 2020 г. супружеская пара (32-летний самарец и 39-летняя уроженка Сергиевского района) занимались "обналом". Через счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые фактически никакой предпринимательской деятельности не вели, они проводили деньги других организаций и обналичивали их. Такая услуга стоила 10% от перечисленной суммы. А весь доход семейной пары от такого бизнеса правоохранители оценили в 9,6 млн рублей.

Кроме того, женщину обвиняют в покушении на мошенничество. По версии правоохранителей, в 2021 г. она от имени двух юридических лиц предоставила в налоговую документы для возмещения НДС. В бумагах были ложные сведения. При положительном решении ФНС ущерб государству мог бы составить более 6 млн рублей.