В Самаре Служба спасения животных вытащила собаку из девятиметрового колодца

В понедельник, 6 ноября, мкр Крутые Ключи Служба спасения животных "ФлагманВет" спасла собаку, провалившуюся в глубокий колодец.

Люди услышали глухой лай из-под земли и нашли пострадавшую собаку по кличке Рыжуля в колодце глубиной 9 метров.

Спасателям из "ФлагманВет" уже приходилось доставать животных из колодцев, но не из таких глубоких. В итоге специалисты купили в ближайшем строительном магазине веревки, карабины и прочее, спустились на глубину 9 м и вытащили животное.

Оказалось, что при падении собака не пострадала, потому что соскользнула по стенке колодца на дно. Рыжуля отделалась ушибами и проходит полное обследование в ветеринарном центре "ФлагманВет".