В Самаре Служба спасения животных вытащила собаку из девятиметрового колодца

В понедельник, 6 ноября, мкр Крутые Ключи Служба спасения животных "ФлагманВет" спасла собаку, провалившуюся в глубокий колодец.
Люди услышали глухой лай из-под земли и нашли пострадавшую собаку по кличке Рыжуля в колодце глубиной 9 метров.
Спасателям из "ФлагманВет" уже приходилось доставать животных из колодцев, но не из таких глубоких. В итоге специалисты купили в ближайшем строительном магазине веревки, карабины и прочее, спустились на глубину 9 м и вытащили животное.
Оказалось, что при падении собака не пострадала, потому что соскользнула по стенке колодца на дно. Рыжуля отделалась ушибами и проходит полное обследование в ветеринарном центре "ФлагманВет".
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!