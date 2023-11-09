В Самарской области 8 ноября побит температурный рекорд 1967 года

В среду, 8 ноября, метеостанции Аглоса зафиксировали экстремально-высокую температуру воздуха. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Последний раз в Аглосе такое же теплое 8 ноября было 56 лет назад. Тогда столбики термометра достигли отметки в 9,7 градуса. В 2023 году воздух прогрелся до 10 градусов со знаком "плюс".

"Отклонение составило 0,3 градуса по Цельсию", - отметили синоптики.