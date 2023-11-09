В Самарской области 8 ноября побит температурный рекорд 1967 года

В среду, 8 ноября, метеостанции Аглоса зафиксировали экстремально-высокую температуру воздуха. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Последний раз в Аглосе такое же теплое 8 ноября было 56 лет назад. Тогда столбики термометра достигли отметки в 9,7 градуса. В 2023 году воздух прогрелся до 10 градусов со знаком "плюс".
"Отклонение составило 0,3 градуса по Цельсию", - отметили синоптики.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
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