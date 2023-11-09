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Страхование Финансы

"Росгосстрах" укрепил позиции в рейтинге лучших работодателей России по версии журнала Forbes

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Росгосстрах" вновь занял достойные позиции в рейтинге лучших работодателей России, ежегодно составляемом авторитетным бизнес-изданием Forbes. Старейшая страховая компания страны стала обладателем серебряного статуса и вошла в топ-3 страховщиков, участвовавших в анкетировании для составления рейтинга. В прошлом году "Росгосстрах" был в группе "Бронза".

Ежегодный рейтинг лучших работодателей России составляется экспертами Forbes по специально разработанной методологии — участники оцениваются по основным элементам ESG-повестки и по результатам распределяются по четырем группам: "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза". Наибольший вес в интегральной оценке (по 40%) имеют проводимая компанией социальная политика, включающая различные аспекты работы с персоналом (размер зарплат, корпоративное обучение, наполнение соцпакета, размер штата, текучесть кадров и т. п.) и взаимодействия с обществом (благотворительность, волонтерство), а также экологическая политика и рациональное использование ресурсов. Еще 20% — это корпоративное управление: гендерное равенство в руководстве, прозрачность, политика в области комплаенс и т. д.

"Приятно, что в этом году мы смогли укрепить свои позиции в этом престижном рейтинге и получить уже серебряный статус. И очень важно, что эксперты Forbes и члены жюри дали более высокую оценку социальной политике нашей компании, — прокомментировала директор по персоналу ПАО СК "Росгосстрах" Ирина Елина. — Наша компания на протяжении многих лет остается не просто одним из крупнейших работодателей в финансовой сфере, но и кузницей кадров для российской страховой отрасли. И это, конечно же, накладывает серьезные обязательства, требует постоянно совершенствовать подходы к управлению персоналом, предлагать новые программы обучения, самосовершенствования и социальной защиты десятков тысяч наших сотрудников и страховых агентов".

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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